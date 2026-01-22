Суд продлил арест гендиректору музыкального издательства "Джем"

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Тверской суд Москвы по ходатайству следствия продлил срок ареста гендиректору музыкального издательства "Джем" Андрею Черкасову по делу о мошенничестве до 20 февраля 2026 года, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Продлить Черкасову Андрею Николаевичу меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 февраля 2026 года", - огласила решение судья.

Следствие просило суд продлить срок содержания под стражей Черкасову в связи с необходимостью выполнения ряда следственных действий. Согласно ходатайству обвиняемый может скрыться и уничтожить доказательства.

Черкасов, в свою очередь, заявил, что не намерен скрываться и препятствовать расследованию дела. Он сообщил, что у него изъят заграничный паспорт, а также на иждивении имеются несовершеннолетние дети и мать. Обвиняемый просил назначить ему более мягкую меру пресечения, не связанную с нахождением под стражей.

Свою вину Черкасов не признает.

"Нет ни одного документа о том, что Черкасов пытался скрыться от следствия или не пришел на следственные действия. Он ни разу не уклонился от явки на следственные действия… Сам пытается представить дополнительные доказательства, чтобы закрыть уже это расследование, потому что оно явно не обосновано", - сказала в судебном заседании адвокат Черкасова.

Защита настаивала на избрании домашнего ареста либо назначении запрета определенных действий Черкасову.

Гендиректор и основной владелец "Джема" Черкасов в конце ноября был арестован по делу о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ ).