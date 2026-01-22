Рейтинг@Mail.ru
Суд продлил арест гендиректору музыкального издательства "Джем" - РИА Новости, 22.01.2026
18:44 22.01.2026 (обновлено: 18:47 22.01.2026)
Суд продлил арест гендиректору музыкального издательства "Джем"
Суд продлил арест гендиректору музыкального издательства "Джем"
происшествия, москва, россия, сергей жуков, алексей потехин, лада дэнс, мираж, наутилус помпилиус
Происшествия, Москва, Россия, Сергей Жуков, Алексей Потехин, Лада Дэнс, Мираж, Наутилус Помпилиус
Скульптура богини Фемиды
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Тверской суд Москвы по ходатайству следствия продлил срок ареста гендиректору музыкального издательства "Джем" Андрею Черкасову по делу о мошенничестве до 20 февраля 2026 года, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Продлить Черкасову Андрею Николаевичу меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 февраля 2026 года", - огласила решение судья.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
С "Джема" взыскали деньги за незаконное использование песни Baby Tonight
10 декабря 2025, 18:13
Следствие просило суд продлить срок содержания под стражей Черкасову в связи с необходимостью выполнения ряда следственных действий. Согласно ходатайству обвиняемый может скрыться и уничтожить доказательства.
Черкасов, в свою очередь, заявил, что не намерен скрываться и препятствовать расследованию дела. Он сообщил, что у него изъят заграничный паспорт, а также на иждивении имеются несовершеннолетние дети и мать. Обвиняемый просил назначить ему более мягкую меру пресечения, не связанную с нахождением под стражей.
Свою вину Черкасов не признает.
"Нет ни одного документа о том, что Черкасов пытался скрыться от следствия или не пришел на следственные действия. Он ни разу не уклонился от явки на следственные действия… Сам пытается представить дополнительные доказательства, чтобы закрыть уже это расследование, потому что оно явно не обосновано", - сказала в судебном заседании адвокат Черкасова.
Защита настаивала на избрании домашнего ареста либо назначении запрета определенных действий Черкасову.
Гендиректор и основной владелец "Джема" Черкасов в конце ноября был арестован по делу о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ).
Потерпевшими признаны основатели группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков и Алексей Потехин, сообщал РИА Новости представитель Жукова Петро Шекшеев.
Арбитражный суд Москвы в июле по заявлению композитора Леонида Величковского ввел в отношении ООО "Издательство "Джем" начальную процедуру банкротства – наблюдение. Суд тогда включил в реестр требований кредиторов "Джема" его долг перед Величковским в размере более 7 миллионов рублей.
Издательство "Джем" занимается звукозаписью (лейбл J.S.P.), книгоизданием, защитой интеллектуальных прав авторов и исполнителей. На сайте компании среди артистов, с которыми работал "Джем", указаны Лада Дэнс, Дмитрий Маликов, Лариса Долина, Вячеслав Добрынин, Слава КПСС, СД, группы "Руки Вверх!", "Мираж", "Технология", "Стрелки", "Наутилус Помпилиус", "Агата Кристи" и другие.
Сергей Жуков - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Сергея Жукова признали потерпевшим по делу о мошенничестве
3 декабря 2025, 05:15
 
ПроисшествияМоскваРоссияСергей ЖуковАлексей ПотехинЛада ДэнсМиражНаутилус Помпилиус
 
 
Заголовок открываемого материала