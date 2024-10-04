Путин прислал венок на прощание с композитором Вячеславом Добрыниным
Путин прислал венок на церемонию прощания с композитором Вячеславом Добрыниным
© РИА НовостиПрезидент РФ Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания с композитором Вячеславом Добрыниным
© РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания с композитором Вячеславом Добрыниным
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания с композитором Вячеславом Добрыниным, передает корреспондент РИА Новости.
Добрынин умер во вторник на 79-м году жизни. Церемония прощания проходит на Троекуровском кладбище. Затем композитора похоронят на 21-м участке, на так называемой "аллее звезд".
Добрынин родился 25 января 1946 года в Москве. Он окончил Музыкальное училище имени Октябрьской революции, а также исторический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова. В творческом союзе с поэтом Леонидом Дербеневым создал более 100 песен, из которых народную известность ему принесли композиции "Прощай", "Родная земля", "Все, что в жизни есть у меня", "Кто тебе сказал", "Ни минуты покоя", "Где же ты была", "Синий туман". Песни Добрынина исполняли Лев Лещенко, Алла Пугачева, Михаил Боярский, Анна Герман, Ольга Зарубина, Михаил Шуфутинский.
Биография Вячеслава Добрынина
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