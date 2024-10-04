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Путин прислал венок на прощание с композитором Вячеславом Добрыниным - РИА Новости, 04.10.2024
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11:41 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/putin-1976327798.html
Путин прислал венок на прощание с композитором Вячеславом Добрыниным
Путин прислал венок на прощание с композитором Вячеславом Добрыниным - РИА Новости, 04.10.2024
Путин прислал венок на прощание с композитором Вячеславом Добрыниным
Президент РФ Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания с композитором Вячеславом Добрыниным, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T11:41
2024-10-04T11:41
москва
вячеслав добрынин
владимир путин
алла пугачева
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания с композитором Вячеславом Добрыниным, передает корреспондент РИА Новости. Добрынин умер во вторник на 79-м году жизни. Церемония прощания проходит на Троекуровском кладбище. Затем композитора похоронят на 21-м участке, на так называемой "аллее звезд". Добрынин родился 25 января 1946 года в Москве. Он окончил Музыкальное училище имени Октябрьской революции, а также исторический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова. В творческом союзе с поэтом Леонидом Дербеневым создал более 100 песен, из которых народную известность ему принесли композиции "Прощай", "Родная земля", "Все, что в жизни есть у меня", "Кто тебе сказал", "Ни минуты покоя", "Где же ты была", "Синий туман". Песни Добрынина исполняли Лев Лещенко, Алла Пугачева, Михаил Боярский, Анна Герман, Ольга Зарубина, Михаил Шуфутинский.
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москва, вячеслав добрынин, владимир путин, алла пугачева
Москва, Вячеслав Добрынин, Владимир Путин, Алла Пугачева
Путин прислал венок на прощание с композитором Вячеславом Добрыниным

Путин прислал венок на церемонию прощания с композитором Вячеславом Добрыниным

© РИА НовостиПрезидент РФ Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания с композитором Вячеславом Добрыниным
Президент РФ Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания с композитором Вячеславом Добрыниным - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания с композитором Вячеславом Добрыниным
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания с композитором Вячеславом Добрыниным, передает корреспондент РИА Новости.
Добрынин умер во вторник на 79-м году жизни. Церемония прощания проходит на Троекуровском кладбище. Затем композитора похоронят на 21-м участке, на так называемой "аллее звезд".
Добрынин родился 25 января 1946 года в Москве. Он окончил Музыкальное училище имени Октябрьской революции, а также исторический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова. В творческом союзе с поэтом Леонидом Дербеневым создал более 100 песен, из которых народную известность ему принесли композиции "Прощай", "Родная земля", "Все, что в жизни есть у меня", "Кто тебе сказал", "Ни минуты покоя", "Где же ты была", "Синий туман". Песни Добрынина исполняли Лев Лещенко, Алла Пугачева, Михаил Боярский, Анна Герман, Ольга Зарубина, Михаил Шуфутинский.
Певец Вячеслав Добрынин - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Биография Вячеслава Добрынина
Вчера, 11:16
 
МоскваВячеслав ДобрынинВладимир ПутинАлла Пугачева
 
 
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