https://ria.ru/20241004/putin-1976327798.html

Путин прислал венок на прощание с композитором Вячеславом Добрыниным

Путин прислал венок на прощание с композитором Вячеславом Добрыниным - РИА Новости, 04.10.2024

Путин прислал венок на прощание с композитором Вячеславом Добрыниным

Президент РФ Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания с композитором Вячеславом Добрыниным, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T11:41

2024-10-04T11:41

2024-10-04T11:41

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вячеслав добрынин

владимир путин

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания с композитором Вячеславом Добрыниным, передает корреспондент РИА Новости. Добрынин умер во вторник на 79-м году жизни. Церемония прощания проходит на Троекуровском кладбище. Затем композитора похоронят на 21-м участке, на так называемой "аллее звезд". Добрынин родился 25 января 1946 года в Москве. Он окончил Музыкальное училище имени Октябрьской революции, а также исторический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова. В творческом союзе с поэтом Леонидом Дербеневым создал более 100 песен, из которых народную известность ему принесли композиции "Прощай", "Родная земля", "Все, что в жизни есть у меня", "Кто тебе сказал", "Ни минуты покоя", "Где же ты была", "Синий туман". Песни Добрынина исполняли Лев Лещенко, Алла Пугачева, Михаил Боярский, Анна Герман, Ольга Зарубина, Михаил Шуфутинский.

https://ria.ru/20241004/dobrynin-1594124756.html

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москва, вячеслав добрынин, владимир путин, алла пугачева