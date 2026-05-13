Гендиректору издательства "Джем" предъявили обвинение по трем статьям

22:43 13.05.2026
Гендиректору издательства "Джем" Черкасову предъявили обвинение по трем статьям

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генеральному директору музыкального издательства «Джем» Андрею Черкасову предъявлено обвинение по трем статьям.
  • Потерпевшими по делу признаны основатели группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков и Алексей Потехин.
  • Фигурант был задержан в ноябре прошлого года, а срок содержания под стражей установлен до 20 мая 2026 года.
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Генеральному директору музыкального издательства "Джем" Андрею Черкасову предъявлено обвинение по трем статьям, включая мошенничество в особо крупном размере и незаконное создание юридического лица, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, бизнесмен обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой), по части 3 той же статьи (мошенничество с использованием служебного положениям равно в крупном размере), а также по статье 173.2 УК РФ (незаконное образование юридического лица).
Потерпевшими по делу признаны основатели группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков и Алексей Потехин, сообщил РИА Новости представитель Жукова Петро Шекшеев.
Издательство "Джем" занимается звукозаписью (лейбл J.S.P.), книгоизданием, защитой интеллектуальных прав авторов и исполнителей. На сайте компании среди артистов, с которыми работал "Джем", указаны Лада Дэнс, Дмитрий Маликов, Лариса Долина, Вячеслав Добрынин, Слава КПСС, СД, группы "Руки Вверх!", "Мираж", "Технология", "Стрелки", "Наутилус Помпилиус", "Агата Кристи" и другие.
Фигурант был задержан в ноябре прошлого года. Изначально в отношении него был избран домашний арест, однако затем Тверской районный суд столицы по ходатайству следствия изменил меру пресечения на заключение под стражу. Срок содержания под стражей установлен до 20 мая 2026 года.
