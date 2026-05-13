Гендиректору издательства "Джем" предъявили обвинение по трем статьям

МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Генеральному директору музыкального издательства "Джем" Андрею Черкасову предъявлено обвинение по трем статьям, включая мошенничество в особо крупном размере и незаконное создание юридического лица, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Фигурант был задержан в ноябре прошлого года. Изначально в отношении него был избран домашний арест, однако затем Тверской районный суд столицы по ходатайству следствия изменил меру пресечения на заключение под стражу. Срок содержания под стражей установлен до 20 мая 2026 года.