Солист "Руки Вверх!" Жуков предъявил требования к "Джему"

МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Сергей Жуков, солист группы "Руки Вверх!", в деле о банкротстве музыкального лейбла "Джем", которое рассматривает арбитражный суд Москвы, предъявил к должнику свои денежные требования, следует из материалов суда и подтвердил РИА Новости источник, знакомый с деталями дела.

"Это судебные расходы по делам, где уже есть определения судов о взыскании", - сказал собеседник агентства. При этом, по его словам, в дальнейшем сумма требований Жукова к "Джему" может увеличиться, "особенно с учетом раскручивающегося уголовного дела".