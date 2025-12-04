https://ria.ru/20251204/zhukov-2059736365.html
Солист "Руки Вверх!" Жуков предъявил требования к "Джему"
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Сергей Жуков, солист группы "Руки Вверх!", в деле о банкротстве музыкального лейбла "Джем", которое рассматривает арбитражный суд Москвы, предъявил к должнику свои денежные требования, следует из материалов суда и подтвердил РИА Новости источник, знакомый с деталями дела.
Заявление Жукова
"об установлении размера требований кредиторов" было подано 1 декабря и к рассмотрению пока не принято. Как рассказал РИА Новости источник, Жуков просит включить в реестр требований кредиторов "Джема" 115 тысяч рублей.
"Это судебные расходы по делам, где уже есть определения судов о взыскании", - сказал собеседник агентства. При этом, по его словам, в дальнейшем сумма требований Жукова к "Джему" может увеличиться, "особенно с учетом раскручивающегося уголовного дела".
Гендиректор и основной владелец "Джема" Андрей Черкасов в конце ноября был арестован по делу о мошенничестве. Позднее защита обжаловала арест. Потерпевшими по делу признаны основатели группы "Руки Вверх!" Жуков и Алексей Потехин
, сообщил РИА Новости представитель Жукова Петро Шекшеев.
Арбитражный суд Москвы
в июле по заявлению композитора Леонида Величковского ввел в отношении ООО "Издательство "Джем" начальную процедуру банкротства – наблюдение. Суд тогда включил в реестр требований кредиторов "Джема" его долг перед Величковским в размере более 7 миллионов рублей.
Издательство "Джем" занимается звукозаписью (лейбл J.S.P.), книгоизданием, защитой интеллектуальных прав авторов и исполнителей. На сайте компании среди артистов, с которыми работал "Джем", указаны Лада Дэнс
, Дмитрий Маликов
, Лариса Долина
, Вячеслав Добрынин
, Слава КПСС
, СД, группы "Руки Вверх!", "Мираж
", "Технология", "Стрелки", "Наутилус Помпилиус
", "Агата Кристи
" и другие.