"Джему" запретили использовать песни Лады Дэнс
Певица Лада Дэнс. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Арбитражные суды двух инстанций по иску композитора Леонида Величковского, бывшего участника групп "Технология" и "Биоконструктор", запретили издательству "Джем" использовать его песни в исполнении Лады Дэнс путем размещения их на принадлежащем Apple сервисе iTunes, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Величковский является автором двенадцати номеров Лады Дэнс, в отношении которых заявлен иск, включая "Девочка ночь baby tonight", "Пойду с тобой", "Ночные танцы", "Жить нужно в кайф (Регги в ночи)" и другие.
Помимо запрета использования истец требовал взыскать с "Джема" 4,2 миллиона рублей компенсации за нарушение своих прав. Размер иска Величковский рассчитал, исходя из сумм, которые сам ответчик взыскивал в других делах с третьих лиц за незаконное использование композиций. Суды, однако, уменьшили компенсацию до 600 тысяч рублей.
В суде представитель "Джема" заявил, что использовал произведения законно, сославшись на договор с Величковским 2003 года. Но, как пояснил истец, предусмотренное договором вознаграждение он ни разу за все эти годы не получал, поэтому в 2023 году соглашение расторг. Арбитражный суд Москвы в апреле согласился с доводами композитора. Решение вступило в силу 20 августа, после того как Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу ответчика.
Величковский сейчас ведет несколько судебных разбирательств с "Джемом", в том числе из-за прав на песни групп "Стрелки", "Технология", "Комиссар". Лейбл является также ответчиком по нескольким искам солиста группы "Руки вверх!" Сергея Жукова, в которых он требует признать за ним авторские права на песни и смежные права на фонограммы, в том числе на так называемые "минусовки".
Арбитражный суд Москвы 15 июля по заявлению Величковского ввел в отношении ООО "Издательство "Джем" начальную процедуру банкротства – наблюдение. Суд включил в реестр требований кредиторов "Джема" его долг перед Величковским в размере более 7 миллионов рублей.
Издательство "Джем" занимается звукозаписью (лейбл J.S.P.), книгоизданием, защитой интеллектуальных прав авторов и исполнителей. На сайте компании среди артистов, с которыми работал "Джем", указаны Дмитрий Маликов, Лада Дэнс, Лариса Долина, Вячеслав Добрынин, группы "Руки Вверх!", "Мираж", "Технология", "Стрелки", "Наутилус Помпилиус", "Агата Кристи", "Слава КПСС", "СД" и другие.