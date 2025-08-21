https://ria.ru/20250821/dens-2036658040.html

"Джему" запретили использовать песни Лады Дэнс

"Джему" запретили использовать песни Лады Дэнс - РИА Новости, 21.08.2025

"Джему" запретили использовать песни Лады Дэнс

Арбитражные суды двух инстанций по иску композитора Леонида Величковского, бывшего участника групп "Технология" и "Биоконструктор", запретили издательству... РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T10:15:00+03:00

2025-08-21T10:15:00+03:00

2025-08-21T10:15:00+03:00

культура

москва

лада дэнс

сергей жуков

дмитрий маликов

девятый арбитражный апелляционный суд

мираж

наутилус помпилиус

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031429162_0:271:3071:1998_1920x0_80_0_0_da0c5e822130e2043f081b64c106215a.jpg

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Арбитражные суды двух инстанций по иску композитора Леонида Величковского, бывшего участника групп "Технология" и "Биоконструктор", запретили издательству "Джем" использовать его песни в исполнении Лады Дэнс путем размещения их на принадлежащем Apple сервисе iTunes, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Величковский является автором двенадцати номеров Лады Дэнс, в отношении которых заявлен иск, включая "Девочка ночь baby tonight", "Пойду с тобой", "Ночные танцы", "Жить нужно в кайф (Регги в ночи)" и другие. Помимо запрета использования истец требовал взыскать с "Джема" 4,2 миллиона рублей компенсации за нарушение своих прав. Размер иска Величковский рассчитал, исходя из сумм, которые сам ответчик взыскивал в других делах с третьих лиц за незаконное использование композиций. Суды, однако, уменьшили компенсацию до 600 тысяч рублей. В суде представитель "Джема" заявил, что использовал произведения законно, сославшись на договор с Величковским 2003 года. Но, как пояснил истец, предусмотренное договором вознаграждение он ни разу за все эти годы не получал, поэтому в 2023 году соглашение расторг. Арбитражный суд Москвы в апреле согласился с доводами композитора. Решение вступило в силу 20 августа, после того как Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу ответчика. Величковский сейчас ведет несколько судебных разбирательств с "Джемом", в том числе из-за прав на песни групп "Стрелки", "Технология", "Комиссар". Лейбл является также ответчиком по нескольким искам солиста группы "Руки вверх!" Сергея Жукова, в которых он требует признать за ним авторские права на песни и смежные права на фонограммы, в том числе на так называемые "минусовки". Арбитражный суд Москвы 15 июля по заявлению Величковского ввел в отношении ООО "Издательство "Джем" начальную процедуру банкротства – наблюдение. Суд включил в реестр требований кредиторов "Джема" его долг перед Величковским в размере более 7 миллионов рублей. Издательство "Джем" занимается звукозаписью (лейбл J.S.P.), книгоизданием, защитой интеллектуальных прав авторов и исполнителей. На сайте компании среди артистов, с которыми работал "Джем", указаны Дмитрий Маликов, Лада Дэнс, Лариса Долина, Вячеслав Добрынин, группы "Руки Вверх!", "Мираж", "Технология", "Стрелки", "Наутилус Помпилиус", "Агата Кристи", "Слава КПСС", "СД" и другие.

https://ria.ru/20250408/rybnikov-2010029635.html

https://ria.ru/20250316/velichkovskij-2005276387.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, лада дэнс, сергей жуков, дмитрий маликов, девятый арбитражный апелляционный суд, мираж, наутилус помпилиус, itunes