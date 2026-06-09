Суд признал банкротом музыкальный лейбл "Издательство "Джем"

Краткий пересказ от РИА ИИ Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО «Издательство Джем» и открыл процедуру конкурсного производства.

Начальная процедура банкротства была введена в июле по заявлению композитора Леонида Величковского.

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО "Издательство Джем", чей гендиректор Андрей Черкасов арестован по делу о мошенничестве, и открыл в отношении этого рекорд-лейбла процедуру конкурсного производства, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Начальную процедуру банкротства – наблюдение – суд ввел в "Джеме" в июле по заявлению композитора Леонида Величковского, бывшего участника групп "Технология" и "Биоконструктор", продюсера Лады Дэнс , групп "Стрелки" и "Комиссар".

Суд тогда включил в реестр требований кредиторов "Джема" его долг перед Величковским в размере более 7 миллионов рублей. Всего в ходе наблюдения в реестр было включено требований на сумму порядка 19 миллионов рублей.

Исполнение обязанностей конкурсного управляющего до проведения первого собрания кредиторов суд во вторник возложил на Евгения Горлачева, который был и временным управляющим.

Величковский сейчас ведет несколько судебных разбирательств с "Джемом", в том числе из-за прав на песни групп "Стрелки", "Технология", "Комиссар" и Лады Дэнс.

"Джем" является также ответчиком по нескольким искам солиста группы "Руки вверх!" Сергея Жукова , в которых он требует признать за ним авторские права на песни и смежные права на фонограммы, в том числе на так называемые "минусовки".

Тверской районный суд Москвы в мае продлил Черкасову срок содержания под стражей до 20 августа. Согласно судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, бизнесмен обвиняется по частям 3, 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном и особо крупном размерах), по статье 173.2 УК РФ (незаконное образование юридического лица).

Потерпевшими по делу признаны основатели группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков и Алексей Потехин , сообщал РИА Новости ранее представитель Жукова Петро Шекшеев.