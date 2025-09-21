https://ria.ru/20250921/velichkovskij-2043292335.html

Композитор Величковский судится с Ладой Дэнс из-за ее клипов

МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Композитор Леонид Величковский, бывший участник групп "Технология" и "Биоконструктор", просит суд взыскать 2,45 миллиона рублей с издательства "Джем", занимающегося звукозаписью и продюсированием музыкантов, и певицы Лады Дэнс за незаконное использование его музыки в видеоклипах исполнительницы, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Речь идет о семи песнях – "Бэйби тунайт" ("Девочка-ночь"), "Танцы у моря", "Гонщик любви", "Ковбой", "Сотри кассету", "Ночное солнце" и "Жить нужно в кайф". Клипы размещены на сервисе "Яндекс Музыка", который привлечен к спору третьим лицом. Истец, обладатель авторских прав на музыку, заявляет, что "Джем", не являющийся изготовителем клипов, чтобы разместить их на музыкальном сервисе, должен был получить согласие всех правообладателей, в том числе авторов песен, но ответчик этого не сделал. Как рассказал РИА Новости Величковский, Лада Дэнс была привлечена соответчиком, после того как "Джем" заявил в суде, что получил права на видеоклипы от нее. "При этом Ладе Дэнс я свои авторские права тоже не передавал", - отметил композитор. Иск был подан в сентябре 2024 года, арбитражный суд Москвы продолжит слушать дело в декабре. Ранее арбитражные суды двух инстанций по другому иску Величковского запретили издательству "Джем" использовать его песни в исполнении Лады Дэнс путем размещения их на принадлежащем Apple сервисе iTunes. Величковский сейчас ведет еще несколько судебных разбирательств с "Джемом", в том числе из-за прав на песни групп "Стрелки", "Комиссар" и "Технология". Арбитражный суд Москвы в июле по заявлению Величковского ввел в отношении ООО "Издательство "Джем" начальную процедуру банкротства – наблюдение. Суд тогда включил в реестр требований кредиторов "Джема" его долг перед Величковским в размере более 7 миллионов рублей. Издательство "Джем" занимается звукозаписью (лейбл J.S.P.), книгоизданием, защитой интеллектуальных прав авторов и исполнителей. На сайте компании среди артистов, с которыми работал "Джем", указаны Дмитрий Маликов, Лада Дэнс, Лариса Долина, Вячеслав Добрынин, группы "Руки Вверх!", "Мираж", "Технология", "Стрелки", "Наутилус Помпилиус", "Агата Кристи", "Слава КПСС", "СД" и другие.

