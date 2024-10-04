Рейтинг@Mail.ru
Вячеслава Добрынина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве - РИА Новости, 04.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:18 04.10.2024 (обновлено: 14:49 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/dobrynin-1976375071.html
Вячеслава Добрынина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
Вячеслава Добрынина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве - РИА Новости, 04.10.2024
Вячеслава Добрынина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
Народного артиста России, композитора Вячеслава Добрынина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T14:18
2024-10-04T14:49
культура
россия
москва
вячеслав добрынин
алла пугачева
владимир винокур
государственный кремлевский дворец
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976382657_0:28:3042:1739_1920x0_80_0_0_d8a1b82df4245276f32369c8db46e30f.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Народного артиста России, композитора Вячеслава Добрынина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Добрынин умер во вторник на 79-м году жизни. На прощание с артистом пришли его коллеги и друзья, среди которых певец Лев Лещенко, юморист Владимир Винокур, композитор Юрий Антонов, певец Андрей Державин, продюсер Игорь Матвиенко, политический и общественный деятель Сергей Степашин, певец Александр Маршал. Церемонию провел артист и друг Добрынина Михаил Грушевский. Венки на прощание с композитором прислали президент России Владимир Путин, певица Алла Пугачева, певец Николай Расторгуев, телеведущий Андрей Малахов, коллектив Государственного Кремлевского дворца, а также футбольный и хоккейные клубы "Динамо". Его похоронили на 21-м участке Троекуровского кладбища, на так называемой "аллее звезд". Добрынин родился 25 января 1946 года в Москве. Он окончил Музыкальное училище имени Октябрьской революции, а также исторический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова. В творческом союзе с поэтом Леонидом Дербеневым создал более 100 песен, из которых народную известность ему принесли композиции "Прощай", "Родная земля", "Все, что в жизни есть у меня", "Кто тебе сказал", "Ни минуты покоя", "Где же ты была", "Синий туман". Песни Добрынина исполняли Лев Лещенко, Алла Пугачева, Михаил Боярский, Анна Герман, Ольга Зарубина, Михаил Шуфутинский.
https://ria.ru/20241004/dobrynin-1594124756.html
https://ria.ru/20241001/dobrynin-1975786327.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976382657_157:0:2822:1999_1920x0_80_0_0_da02a7492849f2dab0e17eb5a92ae5d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, вячеслав добрынин, алла пугачева, владимир винокур, государственный кремлевский дворец, культура
Культура, Россия, Москва, Вячеслав Добрынин, Алла Пугачева, Владимир Винокур, Государственный Кремлевский дворец, Культура
Вячеслава Добрынина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Композитора Вячеслава Добрынина похоронили на Троекуровском кладбище

© РИА Новости / Владимир АстапковичМогила композитора Вячеслава Добрынина на Троекуровском кладбище в Москве. 4 октября 2024
Могила композитора Вячеслава Добрынина на Троекуровском кладбище в Москве. 4 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Могила композитора Вячеслава Добрынина на Троекуровском кладбище в Москве. 4 октября 2024
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Народного артиста России, композитора Вячеслава Добрынина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Добрынин умер во вторник на 79-м году жизни.
Певец Вячеслав Добрынин - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Биография Вячеслава Добрынина
Вчера, 11:16
На прощание с артистом пришли его коллеги и друзья, среди которых певец Лев Лещенко, юморист Владимир Винокур, композитор Юрий Антонов, певец Андрей Державин, продюсер Игорь Матвиенко, политический и общественный деятель Сергей Степашин, певец Александр Маршал. Церемонию провел артист и друг Добрынина Михаил Грушевский.
Венки на прощание с композитором прислали президент России Владимир Путин, певица Алла Пугачева, певец Николай Расторгуев, телеведущий Андрей Малахов, коллектив Государственного Кремлевского дворца, а также футбольный и хоккейные клубы "Динамо".
Его похоронили на 21-м участке Троекуровского кладбища, на так называемой "аллее звезд".
Добрынин родился 25 января 1946 года в Москве. Он окончил Музыкальное училище имени Октябрьской революции, а также исторический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова. В творческом союзе с поэтом Леонидом Дербеневым создал более 100 песен, из которых народную известность ему принесли композиции "Прощай", "Родная земля", "Все, что в жизни есть у меня", "Кто тебе сказал", "Ни минуты покоя", "Где же ты была", "Синий туман". Песни Добрынина исполняли Лев Лещенко, Алла Пугачева, Михаил Боярский, Анна Герман, Ольга Зарубина, Михаил Шуфутинский.
Певец Вячеслав Добрынин - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Винокур назвал смерть Добрынина огромной потерей для эстрады
1 октября, 17:36
 
КультураРоссияМоскваВячеслав ДобрынинАлла ПугачеваВладимир ВинокурГосударственный Кремлевский дворецКультура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала