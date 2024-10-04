Вячеслава Добрынина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
Композитора Вячеслава Добрынина похоронили на Троекуровском кладбище
© РИА Новости / Владимир АстапковичМогила композитора Вячеслава Добрынина на Троекуровском кладбище в Москве. 4 октября 2024
Могила композитора Вячеслава Добрынина на Троекуровском кладбище в Москве. 4 октября 2024
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Народного артиста России, композитора Вячеслава Добрынина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Добрынин умер во вторник на 79-м году жизни.
Биография Вячеслава Добрынина
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На прощание с артистом пришли его коллеги и друзья, среди которых певец Лев Лещенко, юморист Владимир Винокур, композитор Юрий Антонов, певец Андрей Державин, продюсер Игорь Матвиенко, политический и общественный деятель Сергей Степашин, певец Александр Маршал. Церемонию провел артист и друг Добрынина Михаил Грушевский.
Венки на прощание с композитором прислали президент России Владимир Путин, певица Алла Пугачева, певец Николай Расторгуев, телеведущий Андрей Малахов, коллектив Государственного Кремлевского дворца, а также футбольный и хоккейные клубы "Динамо".
Его похоронили на 21-м участке Троекуровского кладбища, на так называемой "аллее звезд".
Добрынин родился 25 января 1946 года в Москве. Он окончил Музыкальное училище имени Октябрьской революции, а также исторический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова. В творческом союзе с поэтом Леонидом Дербеневым создал более 100 песен, из которых народную известность ему принесли композиции "Прощай", "Родная земля", "Все, что в жизни есть у меня", "Кто тебе сказал", "Ни минуты покоя", "Где же ты была", "Синий туман". Песни Добрынина исполняли Лев Лещенко, Алла Пугачева, Михаил Боярский, Анна Герман, Ольга Зарубина, Михаил Шуфутинский.
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