https://ria.ru/20241004/dobrynin-1976375071.html

Вячеслава Добрынина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Вячеслава Добрынина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве - РИА Новости, 04.10.2024

Вячеслава Добрынина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Народного артиста России, композитора Вячеслава Добрынина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T14:18

2024-10-04T14:18

2024-10-04T14:49

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Народного артиста России, композитора Вячеслава Добрынина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Добрынин умер во вторник на 79-м году жизни. На прощание с артистом пришли его коллеги и друзья, среди которых певец Лев Лещенко, юморист Владимир Винокур, композитор Юрий Антонов, певец Андрей Державин, продюсер Игорь Матвиенко, политический и общественный деятель Сергей Степашин, певец Александр Маршал. Церемонию провел артист и друг Добрынина Михаил Грушевский. Венки на прощание с композитором прислали президент России Владимир Путин, певица Алла Пугачева, певец Николай Расторгуев, телеведущий Андрей Малахов, коллектив Государственного Кремлевского дворца, а также футбольный и хоккейные клубы "Динамо". Его похоронили на 21-м участке Троекуровского кладбища, на так называемой "аллее звезд". Добрынин родился 25 января 1946 года в Москве. Он окончил Музыкальное училище имени Октябрьской революции, а также исторический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова. В творческом союзе с поэтом Леонидом Дербеневым создал более 100 песен, из которых народную известность ему принесли композиции "Прощай", "Родная земля", "Все, что в жизни есть у меня", "Кто тебе сказал", "Ни минуты покоя", "Где же ты была", "Синий туман". Песни Добрынина исполняли Лев Лещенко, Алла Пугачева, Михаил Боярский, Анна Герман, Ольга Зарубина, Михаил Шуфутинский.

https://ria.ru/20241004/dobrynin-1594124756.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, вячеслав добрынин, алла пугачева, владимир винокур, государственный кремлевский дворец, культура