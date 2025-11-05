https://ria.ru/20251105/bezhanov-2052989272.html
В Москве простились с Геральдом Бежановым
Режиссера фильма "Самая обаятельная и привлекательная" Геральда Бежанова похоронили в среду на Троекуровском кладбище, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.11.2025
В Москве простились с Геральдом Бежановым
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Режиссера фильма "Самая обаятельная и привлекательная" Геральда Бежанова похоронили в среду на Троекуровском кладбище, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония прощания прошла в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища. Геральда Бежанова похоронили на 21-м участке Троекуровского кладбища, на так называемой Аллее звезд, рядом с могилой российского композитора Вячеслава Добрынина
.
Бежанов скончался 30 октября в возрасте 85 лет.
Бежанов дебютировал в качестве режиссера-постановщика полнометражным игровым фильмом "Желтый тондыр" на киностудии "Арменфильм", а с 1975 года стал режиссером-постановщиком киностудии "Мосфильм
".
Он организовал и возглавил Творческое объединение развлекательного фильма (ОРФ) в 1988 году. Среди его режиссерских работ такие фильмы, как "Срочный вызов", "Витя Глушаков — друг апачей", "Где находится нофелет?", "Вход через окно", "Крик в ночи", "Пирожки с картошкой", "Адель".