С "Джема" взыскали деньги за незаконное использование песни Baby Tonight

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску композитора Леонида Величковского, бывшего участника групп "Технология" и "Биоконструктор", запретил издательству "Джем" использовать песню Baby Tonight ("Девочка-ночь") и взыскал с ответчика 1,5 миллиона рублей компенсации за нарушение прав истца на произведение, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Третьими лицами к разбирательству были привлечены владельцы мультимедийных платформ и сервисов ООО "В контакте", ООО "Яндекс музыка", ООО "Звук", ирландская компания Apple Distribution International Ltd и еще несколько компаний и физлиц.
Песня Baby Tonight стала популярна в 1990-е годы в исполнении Лады Волковой (сценический псевдоним - Лада Дэнс). Музыку к ней сочинил Величковский.
Издательство "Джем" занимается звукозаписью (лейбл J.S.P.), книгоизданием, защитой интеллектуальных прав авторов и исполнителей. На сайте компании среди артистов, с которыми работал "Джем", указаны Лада Дэнс, Дмитрий Маликов, Лариса Долина, Вячеслав Добрынин, группы "Руки Вверх!", "Мираж", "Технология", "Стрелки", "Наутилус Помпилиус", "Агата Кристи", "Слава КПСС", "СД" и другие.
Гендиректор и основной владелец "Джема" Андрей Черкасов в конце ноября был арестован по делу о мошенничестве. Позднее защита обжаловала арест. Потерпевшими по делу признаны основатели группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков и Алексей Потехин, сообщал РИА Новости представитель Жукова Петро Шекшеев.
