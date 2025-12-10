Рейтинг@Mail.ru
С "Джема" взыскали деньги за незаконное использование песни Baby Tonight - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:13 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/sud-2061200896.html
С "Джема" взыскали деньги за незаконное использование песни Baby Tonight
С "Джема" взыскали деньги за незаконное использование песни Baby Tonight - РИА Новости, 10.12.2025
С "Джема" взыскали деньги за незаконное использование песни Baby Tonight
Арбитражный суд Москвы по иску композитора Леонида Величковского, бывшего участника групп "Технология" и "Биоконструктор", запретил издательству "Джем"... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T18:13:00+03:00
2025-12-10T18:13:00+03:00
москва
лада дэнс
сергей жуков
дмитрий маликов
rasa
яндекс.музыка
мираж
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927442494_0:307:2393:1653_1920x0_80_0_0_7e22ab4d64f25dfef1ac869c9ff93a00.jpg
https://ria.ru/20250921/velichkovskij-2043292335.html
https://ria.ru/20251204/zhukov-2059736365.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927442494_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c3f5ed024e3c87da0059800adbe1f586.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, лада дэнс, сергей жуков, дмитрий маликов, rasa, яндекс.музыка, мираж, происшествия
Москва, Лада Дэнс, Сергей Жуков, Дмитрий Маликов, RASA, Яндекс.Музыка, Мираж, Происшествия
С "Джема" взыскали деньги за незаконное использование песни Baby Tonight

С "Джема" взыскали 1,5 млн руб за незаконное использование песни Baby Tonight

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску композитора Леонида Величковского, бывшего участника групп "Технология" и "Биоконструктор", запретил издательству "Джем" использовать песню Baby Tonight ("Девочка-ночь") и взыскал с ответчика 1,5 миллиона рублей компенсации за нарушение прав истца на произведение, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Как пояснил в суде истец, незаконное использование заключалось в размещении песни в исполнении певицы Лады Дэнс, а также музыкантов Rasa, Dashi, Verbee, в соцсети "В контакте". Денежное требование суд удовлетворил частично – Величковский просил взыскать с нарушителей около 6 миллионов рублей.
Певица Лада Дэнс - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Композитор Величковский судится с Ладой Дэнс из-за ее клипов
21 сентября, 08:40
Третьими лицами к разбирательству были привлечены владельцы мультимедийных платформ и сервисов ООО "В контакте", ООО "Яндекс музыка", ООО "Звук", ирландская компания Apple Distribution International Ltd и еще несколько компаний и физлиц.
Песня Baby Tonight стала популярна в 1990-е годы в исполнении Лады Волковой (сценический псевдоним - Лада Дэнс). Музыку к ней сочинил Величковский.
Издательство "Джем" занимается звукозаписью (лейбл J.S.P.), книгоизданием, защитой интеллектуальных прав авторов и исполнителей. На сайте компании среди артистов, с которыми работал "Джем", указаны Лада Дэнс, Дмитрий Маликов, Лариса Долина, Вячеслав Добрынин, группы "Руки Вверх!", "Мираж", "Технология", "Стрелки", "Наутилус Помпилиус", "Агата Кристи", "Слава КПСС", "СД" и другие.
Гендиректор и основной владелец "Джема" Андрей Черкасов в конце ноября был арестован по делу о мошенничестве. Позднее защита обжаловала арест. Потерпевшими по делу признаны основатели группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков и Алексей Потехин, сообщал РИА Новости представитель Жукова Петро Шекшеев.
Сергей Жуков на пресс-конференции к старту Новой Фабрики звезд - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Солист "Руки Вверх!" Жуков предъявил требования к "Джему"
4 декабря, 12:16
 
МоскваЛада ДэнсСергей ЖуковДмитрий МаликовRASAЯндекс.МузыкаМиражПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала