С "Джема" взыскали деньги за незаконное использование песни Baby Tonight

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску композитора Леонида Величковского, бывшего участника групп "Технология" и "Биоконструктор", запретил издательству "Джем" использовать песню Baby Tonight ("Девочка-ночь") и взыскал с ответчика 1,5 миллиона рублей компенсации за нарушение прав истца на произведение, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.