Рейтинг@Mail.ru
Величковский даст показания по делу главы лейбла "Джем" о мошенничестве - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
05:24 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/delo-2059672186.html
Величковский даст показания по делу главы лейбла "Джем" о мошенничестве
Величковский даст показания по делу главы лейбла "Джем" о мошенничестве - РИА Новости, 04.12.2025
Величковский даст показания по делу главы лейбла "Джем" о мошенничестве
Композитор Леонид Величковский, бывший участник групп "Технология" и "Биоконструктор", даст показания по уголовному делу о мошенничестве в отношении... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T05:24:00+03:00
2025-12-04T05:24:00+03:00
шоубиз
москва
лада дэнс
сергей жуков
наталья гулькина
мираж
наутилус помпилиус
"агата кристи"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg
https://ria.ru/20251203/zhukov-2059402112.html
https://ria.ru/20251124/delo-2057233049.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_ae6c829816c0c378630a80074b1ed1f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, лада дэнс, сергей жуков, наталья гулькина, мираж, наутилус помпилиус, "агата кристи"
Шоубиз, Москва, Лада Дэнс, Сергей Жуков, Наталья Гулькина, Мираж, Наутилус Помпилиус, "Агата Кристи"
Величковский даст показания по делу главы лейбла "Джем" о мошенничестве

РИА Новости: Величковский даст показания по делу главы лейбла "Джем" Черкасова

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники висят на дверной ручке
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Наручники висят на дверной ручке . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Композитор Леонид Величковский, бывший участник групп "Технология" и "Биоконструктор", даст показания по уголовному делу о мошенничестве в отношении гендиректора музыкального издательства "Джем" Андрея Черкасова, сообщил РИА Новости Величковский.
"Я еще не давал показания, но меня предупредили, что пригласят на беседу", – сказал собеседник агентства.
Сергей Жуков - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Сергея Жукова признали потерпевшим по делу о мошенничестве
Вчера, 05:15
Величковский вел и продолжает вести многочисленные судебные разбирательства с "Джемом" по поводу нарушения его авторских и смежных прав на произведения "Технологии", а также Лады Дэнс, Натальи Гулькиной, групп "Стрелки" и "Комиссар", продюсером которых он являлся и для которых писал музыку.
В арбитражные суды Величковским с 2024 года было подано порядка 30 исков к лейблу "Джем", основанному бывшим техническим работником "Технологии" Черкасовым. Сумма денежных претензий к ответчику, по оценке истца, превышает 20 миллионов рублей.
"Разбирательства связаны с тем, что он (Черкасов), несмотря на заключенные договоры, ничего не выплачивал на протяжении 20 лет", - пояснил Величковский.
Арбитражный суд Москвы в июле по заявлению Величковского ввел в отношении ООО "Издательство "Джем" начальную процедуру банкротства – наблюдение. Суд тогда включил в реестр требований кредиторов "Джема" его долг перед Величковским в размере более 7 миллионов рублей.
Издательство "Джем" занимается звукозаписью (лейбл J.S.P.), книгоизданием, защитой интеллектуальных прав авторов и исполнителей. На сайте компании среди артистов, с которыми работал "Джем", указаны Лада Дэнс, Дмитрий Маликов, Лариса Долина, Вячеслав Добрынин, группы "Руки Вверх!", "Мираж", "Технология", "Стрелки", "Наутилус Помпилиус", "Агата Кристи", "Слава КПСС", "СД" и другие.
Гендиректор и основной владелец "Джема" Андрей Черкасов в конце ноября был арестован по делу о мошенничестве. Позднее защита обжаловала арест. Потерпевшими по делу признаны основатели группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков и Алексей Потехин, сообщил РИА Новости представитель Жукова Петро Шекшеев.
Андрей Разин - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Против продюсера "Ласкового мая" Разина возбудили уголовное дело
24 ноября, 18:43
 
ШоубизМоскваЛада ДэнсСергей ЖуковНаталья ГулькинаМиражНаутилус Помпилиус"Агата Кристи"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала