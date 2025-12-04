Величковский даст показания по делу главы лейбла "Джем" о мошенничестве

МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Композитор Леонид Величковский, бывший участник групп "Технология" и "Биоконструктор", даст показания по уголовному делу о мошенничестве в отношении гендиректора музыкального издательства "Джем" Андрея Черкасова, сообщил РИА Новости Величковский.
"Я еще не давал показания, но меня предупредили, что пригласят на беседу", – сказал собеседник агентства.
Величковский вел и продолжает вести многочисленные судебные разбирательства с "Джемом" по поводу нарушения его авторских и смежных прав на произведения "Технологии", а также Лады Дэнс, Натальи Гулькиной, групп "Стрелки" и "Комиссар", продюсером которых он являлся и для которых писал музыку.
В арбитражные суды Величковским с 2024 года было подано порядка 30 исков к лейблу "Джем", основанному бывшим техническим работником "Технологии" Черкасовым. Сумма денежных претензий к ответчику, по оценке истца, превышает 20 миллионов рублей.
"Разбирательства связаны с тем, что он (Черкасов), несмотря на заключенные договоры, ничего не выплачивал на протяжении 20 лет", - пояснил Величковский.
Арбитражный суд Москвы в июле по заявлению Величковского ввел в отношении ООО "Издательство "Джем" начальную процедуру банкротства – наблюдение. Суд тогда включил в реестр требований кредиторов "Джема" его долг перед Величковским в размере более 7 миллионов рублей.
Издательство "Джем" занимается звукозаписью (лейбл J.S.P.), книгоизданием, защитой интеллектуальных прав авторов и исполнителей. На сайте компании среди артистов, с которыми работал "Джем", указаны Лада Дэнс, Дмитрий Маликов, Лариса Долина, Вячеслав Добрынин, группы "Руки Вверх!", "Мираж", "Технология", "Стрелки", "Наутилус Помпилиус", "Агата Кристи", "Слава КПСС", "СД" и другие.
Гендиректор и основной владелец "Джема" Андрей Черкасов в конце ноября был арестован по делу о мошенничестве. Позднее защита обжаловала арест. Потерпевшими по делу признаны основатели группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков и Алексей Потехин, сообщил РИА Новости представитель Жукова Петро Шекшеев.
Против продюсера "Ласкового мая" Разина возбудили уголовное дело
24 ноября, 18:43