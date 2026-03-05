https://ria.ru/20260305/gendirektor-2078637802.html
Гендиректора "Джема" отправили в СИЗО из-под домашнего ареста
Гендиректора "Джема" отправили в СИЗО из-под домашнего ареста
05.03.2026
происшествия, сергей жуков, алексей потехин, лада дэнс, московский городской суд, кпсс, мираж
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Генерального директора музыкального издательства "Джем" Андрея Черкасова, обвиняемого в крупном мошенничестве, отправили в СИЗО из-под домашнего ареста, сообщил РИА Новости его сын Константин.
Столичный суд в ноябре 2025 года арестовал Черкасова, позднее Мосгорсуд
смягчил ему меру пресечения на домашний арест.
"Третьего марта 2026 года за нарушение режима домашнего ареста ему снова изменили меру пресечения на заключение под стражу, он продержался на домашнем аресте всего 15 суток",- сказал Константин.
По его словам, находившийся под домашним арестом Черкасов дождался ночи, покинул квартиру и направился к своей матери, которая ранее давала против него показания по делу о мошенничестве.
"Домофон поднял мой брат и не открыл ему. Я думаю, что он (Андрей Черкасов -ред.) пытался оказать давление на бабушку, чтобы она отказалась от своих показаний. Я очень переживаю за бабушку и сразу вызвал полицию",- добавил Константин.
Потерпевшими по делу Андрея Черкасова признаны основатели группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков
и Алексей Потехин
, сообщал РИА Новости представитель Жукова Петро Шекшеев.
Издательство "Джем" занимается звукозаписью (лейбл J.S.P.), книгоизданием, защитой интеллектуальных прав авторов и исполнителей. На сайте компании среди артистов, с которыми работал "Джем", указаны Лада Дэнс
, Дмитрий Маликов
, Лариса Долина
, Вячеслав Добрынин
, Слава КПСС
, СД, группы "Руки Вверх!", "Мираж
", "Технология", "Стрелки", "Наутилус Помпилиус
", "Агата Кристи
" и другие.