Гендиректора "Джема" отправили в СИЗО из-под домашнего ареста

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Генерального директора музыкального издательства "Джем" Андрея Черкасова, обвиняемого в крупном мошенничестве, отправили в СИЗО из-под домашнего ареста, сообщил РИА Новости его сын Константин.

Столичный суд в ноябре 2025 года арестовал Черкасова, позднее Мосгорсуд смягчил ему меру пресечения на домашний арест.

"Третьего марта 2026 года за нарушение режима домашнего ареста ему снова изменили меру пресечения на заключение под стражу, он продержался на домашнем аресте всего 15 суток",- сказал Константин.

По его словам, находившийся под домашним арестом Черкасов дождался ночи, покинул квартиру и направился к своей матери, которая ранее давала против него показания по делу о мошенничестве.