Адвокат оспорила арест гендиректора лейбла "Джем"

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Адвокат генерального директора музыкального издательства "Джем" Андрея Черкасова, арестованного по делу о мошенничестве, заявила, что содержание под стражей создает тяжелые условия для семьи её подзащитного, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"В апелляционной жалобе адвокат…оспаривает законность и обоснованность постановления судьи об избрании данной меры пресечения…содержание (Черкасова - ред.) под стражей создает тяжелые последствия для его семьи и работы", - сказано в документах.
Сергея Жукова признали потерпевшим по делу о мошенничестве
3 декабря, 05:15
В апелляционной жалобе на арест защита также указала, что судом не учтено, что "инкриминируемое Черкасову преступление по своей сути связано с осуществлением предпринимательской деятельности, в данном случае имеется хозяйственный спор в сфере интеллектуальной собственности, при наличии вынесенных судебных решений в порядке гражданского и арбитражного судопроизводства".
Также адвокат указала, что Черкасов, неоднократно выезжал за пределы РФ, однако это не свидетельствует о его намерении скрываться, поскольку заграничный паспорт у него изъят и он никогда не уклонялся от проведения следственных действий. По мнению автора апелляционной жалобы, причастность Черкасова к инкриминируемому преступлению не установлена, следует из документов.
Гендиректор и основной владелец "Джема" Андрей Черкасов в конце ноября был арестован по делу о мошенничестве. Потерпевшими по делу признаны основатели группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков и Алексей Потехин, сообщил РИА Новости представитель Жукова Петро Шекшеев.
Арбитражный суд Москвы в июле по заявлению композитора Леонида Величковского ввел в отношении ООО "Издательство "Джем" начальную процедуру банкротства – наблюдение. Суд тогда включил в реестр требований кредиторов "Джема" его долг перед Величковским в размере более 7 миллионов рублей.
Издательство "Джем" занимается звукозаписью (лейбл J.S.P.), книгоизданием, защитой интеллектуальных прав авторов и исполнителей. На сайте компании среди артистов, с которыми работал "Джем", указаны Лада Дэнс, Дмитрий Маликов, Лариса Долина, Вячеслав Добрынин, Слава КПСС, СД, группы "Руки Вверх!", "Мираж", "Технология", "Стрелки", "Наутилус Помпилиус", "Агата Кристи" и другие.