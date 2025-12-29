Рейтинг@Mail.ru
Адвокат оспорила арест гендиректора лейбла "Джем" - РИА Новости, 29.12.2025
05:13 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/arest-2065273088.html
Адвокат оспорила арест гендиректора лейбла "Джем"
Адвокат оспорила арест гендиректора лейбла "Джем"
россия, москва, сергей жуков, алексей потехин, лада дэнс, кпсс, мираж, наутилус помпилиус
Россия, Москва, Сергей Жуков, Алексей Потехин, Лада Дэнс, КПСС, Мираж, Наутилус Помпилиус
Адвокат оспорила арест гендиректора лейбла "Джем"

Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Адвокат генерального директора музыкального издательства "Джем" Андрея Черкасова, арестованного по делу о мошенничестве, заявила, что содержание под стражей создает тяжелые условия для семьи её подзащитного, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"В апелляционной жалобе адвокат…оспаривает законность и обоснованность постановления судьи об избрании данной меры пресечения…содержание (Черкасова - ред.) под стражей создает тяжелые последствия для его семьи и работы", - сказано в документах.
В апелляционной жалобе на арест защита также указала, что судом не учтено, что "инкриминируемое Черкасову преступление по своей сути связано с осуществлением предпринимательской деятельности, в данном случае имеется хозяйственный спор в сфере интеллектуальной собственности, при наличии вынесенных судебных решений в порядке гражданского и арбитражного судопроизводства".
Также адвокат указала, что Черкасов, неоднократно выезжал за пределы РФ, однако это не свидетельствует о его намерении скрываться, поскольку заграничный паспорт у него изъят и он никогда не уклонялся от проведения следственных действий. По мнению автора апелляционной жалобы, причастность Черкасова к инкриминируемому преступлению не установлена, следует из документов.
Гендиректор и основной владелец "Джема" Андрей Черкасов в конце ноября был арестован по делу о мошенничестве. Потерпевшими по делу признаны основатели группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков и Алексей Потехин, сообщил РИА Новости представитель Жукова Петро Шекшеев.
Арбитражный суд Москвы в июле по заявлению композитора Леонида Величковского ввел в отношении ООО "Издательство "Джем" начальную процедуру банкротства – наблюдение. Суд тогда включил в реестр требований кредиторов "Джема" его долг перед Величковским в размере более 7 миллионов рублей.
Издательство "Джем" занимается звукозаписью (лейбл J.S.P.), книгоизданием, защитой интеллектуальных прав авторов и исполнителей. На сайте компании среди артистов, с которыми работал "Джем", указаны Лада Дэнс, Дмитрий Маликов, Лариса Долина, Вячеслав Добрынин, Слава КПСС, СД, группы "Руки Вверх!", "Мираж", "Технология", "Стрелки", "Наутилус Помпилиус", "Агата Кристи" и другие.
