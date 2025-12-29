Адвокат оспорила арест гендиректора лейбла "Джем"

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Адвокат генерального директора музыкального издательства "Джем" Андрея Черкасова, арестованного по делу о мошенничестве, заявила, что содержание под стражей создает тяжелые условия для семьи её подзащитного, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

"В апелляционной жалобе адвокат…оспаривает законность и обоснованность постановления судьи об избрании данной меры пресечения…содержание (Черкасова - ред.) под стражей создает тяжелые последствия для его семьи и работы", - сказано в документах.

В апелляционной жалобе на арест защита также указала, что судом не учтено, что "инкриминируемое Черкасову преступление по своей сути связано с осуществлением предпринимательской деятельности, в данном случае имеется хозяйственный спор в сфере интеллектуальной собственности, при наличии вынесенных судебных решений в порядке гражданского и арбитражного судопроизводства".

Также адвокат указала, что Черкасов, неоднократно выезжал за пределы РФ , однако это не свидетельствует о его намерении скрываться, поскольку заграничный паспорт у него изъят и он никогда не уклонялся от проведения следственных действий. По мнению автора апелляционной жалобы, причастность Черкасова к инкриминируемому преступлению не установлена, следует из документов.

Гендиректор и основной владелец "Джема" Андрей Черкасов в конце ноября был арестован по делу о мошенничестве. Потерпевшими по делу признаны основатели группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков Алексей Потехин , сообщил РИА Новости представитель Жукова Петро Шекшеев.