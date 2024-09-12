https://ria.ru/20240912/svanidze-1972233793.html

Биография Николая Сванидзе

Биография Николая Сванидзе - РИА Новости, 12.09.2024

Биография Николая Сванидзе

Известный российский журналист и общественный деятель Николай Карлович Сванидзе родился 2 апреля 1955 года в Москве. Его отец – Карл Николаевич Сванидзе –... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T10:42

2024-09-12T10:42

2024-09-12T12:12

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Известный российский журналист и общественный деятель Николай Карлович Сванидзе родился 2 апреля 1955 года в Москве. Его отец – Карл Николаевич Сванидзе – возглавлял редакторскую комиссию Политического издательства ЦК КПСС. Мать, Аделина Анатольевна, была по образованию историк, занималась изучением европейского средневековья. В 1977 году окончил исторический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.Получив высшее образование, работал младшим научным сотрудником отдела внутренней политики в институте Северной Америки при АН СССР (ныне Институт США и Канады Российской академии наук).Преподавал историю Нового времени стран Западной Европы в Московском государственном историко-архивном институте (ныне Российский государственный гуманитарный университет, РГГУ). С 1991 года Николай Сванидзе работал на телевидении. Был комментатором программы "Вести", автором и ведущим передач "Лицом к России", "Контрасты" и "Подробности" (телеканал РТР). В 1996-2007 годы – автор и ведущий информационно-аналитической программы "Зеркало" (РТР, затем "Россия").В 1996 году – заместитель председателя Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК), руководитель дирекции информационно-политических программ.С февраля 1997 года по май 1998 года занимал пост председателя ВГТРК.Был также автором и ведущим цикла документальных телепрограмм "Исторические хроники с Николаем Сванидзе" на телеканале "Россия"(в последующем "Россия-1"), телевизионной программы "Красный угол" на информационном канале "Россия-24" и др. С 2013 по 2022 год работал на радиостанции "Серебряный дождь".Николай Сванидзе занимался преподавательской деятельностью. С 2007 года возглавлял кафедру журналистики факультета журналистики РГГУ, читал курсы лекций "Информационно-аналитическая журналистика", "Журналистика глазами журналиста".С 2010 года по 2022 год был директором Института массмедиа и реклам РГГУ.Был членом Общественной палаты РФ (2005-2014), входил в Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (был исключен в 2022 году).Николай Сванидзе выпустил несколько документальных фильмов, в том числе "XX съезд. Годовщина" (2016), "Гетто" (2021) и др. Он также сыграл брата первой жены Иосифа Сталина в телесериале "Жена Сталина" (2006) и эпизодическую роль в фильме "Духless 2" (2015).Николай Сванидзе – автор ряда книг: "Политика, женщины, футбол" (2006), "Медведев" (в соавторстве с Мариной Сванидзе, 2008), "Собибор. Возвращение подвига Александра Печерского" (в соавторстве с Ильей Васильевым, 2018), а также книг в серии "Исторические хроники с Николаем Сванидзе" (2014), "Погибель империи. Наша история" (2019-2021). Кроме того, публиковался в журналах "Историческая экспертиза", "Профиль", "Безопасность Евразии", издании "Литературная газета", газете "Собеседник". Был награжден орденами "За личное мужество" (1994), Почета (2002)В 1995 году Николай Сванидзе стал лауреатом телевизионной премии "Тэфи" в номинации "Лучший ведущий информационной передачи". 12 сентября 2024 года Николай Сванидзе скончался.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, москва, николай сванидзе, биографии, россия, ртр