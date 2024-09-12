https://ria.ru/20240912/svanidze-1972324025.html

Глава СПЧ выразил соболезнования в связи со смертью журналиста Сванидзе

Глава СПЧ выразил соболезнования в связи со смертью журналиста Сванидзе - РИА Новости, 12.09.2024

Глава СПЧ выразил соболезнования в связи со смертью журналиста Сванидзе

Глава Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев выразил соболезнования в связи со смертью журналиста Николая Сванидзе. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T16:32

2024-09-12T16:32

2024-09-12T17:36

москва

николай сванидзе

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Глава Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев выразил соболезнования в связи со смертью журналиста Николая Сванидзе.Ранее член СПЧ Ева Меркачева сообщила РИА Новости, что Сванидзе скончался в Москве."Одиннадцатого сентября не стало нашего коллеги Николая Карловича Сванидзе. Он запомнится нам разносторонним профессионалом - в журналистике, исторической науке, правозащите. Неравнодушным, чутким и очень интеллигентным человеком, что признают все знавшие его люди, независимо от того, разделяли они его убеждения или нет... Выражаю от лица Совета глубокие соболезнования родным и близким Николая Карловича", - говорится в заявлении Фадеева, которое приводит Telegram-канал СПЧ.Глава Совета напомнил, что Сванидзе начал работать на российском телевидении в 1991 году и стоял у его истоков."Он мог быть резок в суждениях, не боялся вести прямой эфир в октябре 1993 года в ожидании штурма ВГТРК. Как правозащитник сильно переживал, когда не мог помочь кому-то из обращавшихся к нему за помощью простых людей, называя это ударом для себя", - подчеркнул Фадеев.Глава СПЧ напомнил, что Сванидзе был историком по образованию и снял цикл документальных телепрограмм "Исторические хроники". В качестве правозащитника журналист начал проявлять себя в 2005 году в работе в Общественной палате России, а затем - в составе СПЧ."Наши коллеги, которым он был близким товарищем, сообщали о его самочувствии и до последних дней оставались с ним на связи", - добавил Фадеев.Сванидзе родился 2 апреля 1955 года в Москве. В 1977 году окончил исторический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. С 1991 года он работал на телевидении. Был комментатором программы "Вести", автором и ведущим передач "Лицом к России", "Контрасты" и "Подробности" (телеканал РТР). В 1996-2007 годы – автор и ведущий информационно-аналитической программы "Зеркало" (РТР, затем "Россия").Сванидзе также был членом Общественной палаты РФ (2005-2014), входил в Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (был исключен в 2022 году).Журналист был награжден орденами "За личное мужество" (1994), Почета (2002). В 1995 году Сванидзе стал лауреатом телевизионной премии "Тэфи" в номинации "Лучший ведущий информационной передачи".

https://radiosputnik.ru/20240912/svanidze-1972219207.html

https://radiosputnik.ru/20240912/svanidze-1972248793.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, николай сванидзе