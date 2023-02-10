https://ria.ru/20230210/svanidze-1851249291.html
Глава СЖР рассказал о состоянии Николая Сванидзе
Глава СЖР рассказал о состоянии Николая Сванидзе - РИА Новости, 10.02.2023
Глава СЖР рассказал о состоянии Николая Сванидзе
Госпитализированный ранее журналист, бывшей член Совета по правам человека при президенте РФ Николай Сванидзе продолжает оставаться в крайне тяжелом состоянии,... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T17:44
2023-02-10T17:44
2023-02-10T17:44
общество
николай сванидзе
союз журналистов россии
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Госпитализированный ранее журналист, бывшей член Совета по правам человека при президенте РФ Николай Сванидзе продолжает оставаться в крайне тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости глава Союза журналистов России Владимир Соловьев. О госпитализации 67-летнего Сванидзе с отеком легких стало известно 6 февраля. Ранее председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев сообщил РИА Новости, что состояние правозащитника - тяжелое. "Подробностей не знаю, но он - в крайне тяжелом состоянии, подключен к разным специальным аппаратам. Проблемы и с легкими, и с сепсисом", - сказал Соловьев.
https://ria.ru/20221117/spch-1832189632.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, николай сванидзе, союз журналистов россии
Общество, Николай Сванидзе, Союз журналистов России
Глава СЖР рассказал о состоянии Николая Сванидзе
Глава СЖР Соловьев заявил, что Сванидзе продолжает оставаться в крайне тяжелом состоянии