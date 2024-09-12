https://ria.ru/20240912/svanidze-1972384362.html

Академия Российского телевидения выразила соболезнования близким Сванидзе

Академия Российского телевидения выразила соболезнования близким Сванидзе - РИА Новости, 12.09.2024

Академия Российского телевидения выразила соболезнования близким Сванидзе

Академия Российского телевидения выразила соболезнования супруге, родным, близким журналиста Николая Сванидзе в связи с его кончиной. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T20:43

2024-09-12T20:43

2024-09-12T20:43

москва

николай сванидзе

академия российского телевидения

вгтрк

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Академия Российского телевидения выразила соболезнования супруге, родным, близким журналиста Николая Сванидзе в связи с его кончиной. Сванидзе скончался в Москве 11 сентября в возрасте 69 лет. "Академия Российского телевидения выражает соболезнование в связи с уходом из жизни нашего друга, коллеги, журналиста, телеведущего и общественного деятеля Николая Карловича Сванидзе... Выражаем самые глубокие соболезнования супруге, родным, близким, коллегам, всем, кто знал этого умного журналиста, историка, человека с активной жизненной позицией. Светлая память", - говорится в Telegram-канале академии. Отмечается, что Сванидзе стоял у истоков создания российского телевидения, в профессиональной карьере он прошел путь от редактора до генерального директора ВГТРК. Был телеведущим и автором различных программ: "Подробности", "Зеркало", "Исторические хроники с Николаем Сванидзе" и др. По мотивам "Исторических хроник" вышли в свет его книги. Сванидзе снял множество документальных и исторических фильмов, также он был дважды лауреатом телевизионной премии "ТЭФИ".

https://ria.ru/20240912/svanidze-1972233793.html

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