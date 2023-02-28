https://ria.ru/20230228/svanidze-1854780614.html

В СПЧ рассказали о состоянии здоровья Сванидзе

В СПЧ рассказали о состоянии здоровья Сванидзе - РИА Новости, 28.02.2023

В СПЧ рассказали о состоянии здоровья Сванидзе

Близкие журналиста Николая Сванидзе сообщают, что он идёт на поправку, рассказала РИА Новости член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T10:36

2023-02-28T10:36

2023-02-28T10:36

общество

здоровье - общество

россия

израиль

николай сванидзе

ева меркачева

совет по правам человека при президенте рф (спч)

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Близкие журналиста Николая Сванидзе сообщают, что он идёт на поправку, рассказала РИА Новости член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева. "Жена сказала, что идет на поправку", - сообщила Меркачева и добавила, что никаких деталей больше ей неизвестно. О госпитализации 67-летнего Сванидзе в одну из больниц Москвы с отеком легких стало известно 6 февраля. Коллеги журналиста и правозащитника сообщали, что состояние у него тяжелое. Позже его вывели из медикаментозного сна, после улучшения состояния Сванидзе перевели в клинику в Израиле.

https://ria.ru/20221117/spch-1832189632.html

россия

израиль

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, россия, израиль, николай сванидзе, ева меркачева, совет по правам человека при президенте рф (спч)