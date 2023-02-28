Рейтинг@Mail.ru
В СПЧ рассказали о состоянии здоровья Сванидзе - РИА Новости, 28.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:36 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/svanidze-1854780614.html
В СПЧ рассказали о состоянии здоровья Сванидзе
В СПЧ рассказали о состоянии здоровья Сванидзе - РИА Новости, 28.02.2023
В СПЧ рассказали о состоянии здоровья Сванидзе
Близкие журналиста Николая Сванидзе сообщают, что он идёт на поправку, рассказала РИА Новости член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T10:36
2023-02-28T10:36
общество
здоровье - общество
россия
израиль
николай сванидзе
ева меркачева
совет по правам человека при президенте рф (спч)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150802/08/1508020881_0:136:2916:1776_1920x0_80_0_0_a2728e990c8875da3dca8b933d926bac.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Близкие журналиста Николая Сванидзе сообщают, что он идёт на поправку, рассказала РИА Новости член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева. "Жена сказала, что идет на поправку", - сообщила Меркачева и добавила, что никаких деталей больше ей неизвестно. О госпитализации 67-летнего Сванидзе в одну из больниц Москвы с отеком легких стало известно 6 февраля. Коллеги журналиста и правозащитника сообщали, что состояние у него тяжелое. Позже его вывели из медикаментозного сна, после улучшения состояния Сванидзе перевели в клинику в Израиле.
https://ria.ru/20221117/spch-1832189632.html
россия
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150802/08/1508020881_185:0:2732:1910_1920x0_80_0_0_b67e25cbb8cc5b2e4066e51eeadf7b68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, россия, израиль, николай сванидзе, ева меркачева, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Израиль, Николай Сванидзе, Ева Меркачева, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
В СПЧ рассказали о состоянии здоровья Сванидзе

Член СПЧ Меркачева сообщила, что журналист Николай Сванидзе идет на поправку

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкНиколай Сванидзе
Николай Сванидзе - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Николай Сванидзе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Близкие журналиста Николая Сванидзе сообщают, что он идёт на поправку, рассказала РИА Новости член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева.
"Жена сказала, что идет на поправку", - сообщила Меркачева и добавила, что никаких деталей больше ей неизвестно.
О госпитализации 67-летнего Сванидзе в одну из больниц Москвы с отеком легких стало известно 6 февраля. Коллеги журналиста и правозащитника сообщали, что состояние у него тяжелое. Позже его вывели из медикаментозного сна, после улучшения состояния Сванидзе перевели в клинику в Израиле.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
Путин подписал указ об изменении состава СПЧ
17 ноября 2022, 13:39
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияИзраильНиколай СванидзеЕва МеркачеваСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала