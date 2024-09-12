https://ria.ru/20240912/svanidze-1972271646.html

В ОП назвали Сванидзе талантливым человеком

В ОП назвали Сванидзе талантливым человеком - РИА Новости, 12.09.2024

В ОП назвали Сванидзе талантливым человеком

Заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб в беседе с РИА Новости выразил соболезнования родным и близким Николая Сванидзе, отметив, что он РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T13:01

2024-09-12T13:01

2024-09-12T13:23

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россия

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владислав гриб

ева меркачева

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб в беседе с РИА Новости выразил соболезнования родным и близким Николая Сванидзе, отметив, что он был талантливым человеком.Ранее член СПЧ Ева Меркачева сообщила РИА Новости, что Сванидзе скончался в Москве."Да, я помню работу Николая Сванидзе в Общественной палате, с 2006 года и с 2008 года он был председателем комиссии. Кстати, как раз его журналистская направленность, известность привлекала внимание журналистов к работе его комиссии и вообще в целом к Общественной палате... Николай Карлович талантливый был человек, правозащитник. Соболезнования его родным и близким", - сказал Гриб, слова которого приводит пресс-служба ОП РФ.Гриб добавил, что в 2008 году со стороны со стороны комиссии ОП по межнациональным отношениям и свободе совести, председателем которой был Николай Сванидзе, было немало идей, предложений и дискуссий."Естественно, мы помним Николая Сванидзе как журналиста талантливого, как правозащитника. И, естественно, конечно, тогда это было такое интересное, яркое время, и неординарные люди были в комиссии", - сказал Гриб.Известный российский журналист и общественный деятель Николай Карлович Сванидзе родился 2 апреля 1955 года в Москве. В 1977 году окончил исторический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. С 1991 года Николай Сванидзе работал на телевидении. Был комментатором программы "Вести", автором и ведущим передач "Лицом к России", "Контрасты" и "Подробности" (телеканал РТР). В 1996-2007 годы – автор и ведущий информационно-аналитической программы "Зеркало" (РТР, затем "Россия").Он был членом Общественной палаты РФ (2005-2014), входил в Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (был исключен в 2022 году).Сванидзе был награжден орденами "За личное мужество" (1994), Почета (2002). В 1995 году Николай Сванидзе стал лауреатом телевизионной премии "Тэфи" в номинации "Лучший ведущий информационной передачи"

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москва, россия, николай сванидзе, владислав гриб, ева меркачева