https://ria.ru/20240913/svanidze-1972456003.html
Похороны Сванидзе пройдут в закрытом формате
Похороны Сванидзе пройдут в закрытом формате - РИА Новости, 13.09.2024
Похороны Сванидзе пройдут в закрытом формате
Похороны журналиста Николая Сванидзе пройдут в закрытом формате в самом узком семейном кругу, сообщила член Совета по правам человека Ева Меркачева в... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T11:10
2024-09-13T11:10
2024-09-13T11:56
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Похороны журналиста Николая Сванидзе пройдут в закрытом формате в самом узком семейном кругу, сообщила член Совета по правам человека Ева Меркачева в Telegram-канале."Так решила семья. Просили понять их", — написала она.Сванидзе умер 11 сентября, ему было 69 лет. Он родился 2 апреля 1955 года в Москве. В 1977 году окончил исторический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, после чего работал в институте Северной Америки при АН СССР и преподавал в Московском государственном историко-архивном институте.С 1991 года начал работать на телевидении. Был комментатором программы "Вести", автором и ведущим передач "Лицом к России", "Контрасты" и "Подробности", с 1996 по 2007 год — автор и ведущим информационно-аналитической программы "Зеркало". Выпустил также цикл телепрограмм "Исторические хроники с Николаем Сванидзе" и несколько документальных фильмов.В 2005-2014 годах был членом Общественной палаты. Входил также в Совет по правам человека , но в 2022-м его исключили. Лауреат телевизионной премии "Тэфи" (1995) в номинации "Лучший ведущий информационной передачи". Награжден орденами "За личное мужество" (1994) и Почета (2002).
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общество, справки, москва, россия, николай сванидзе, ева меркачева, ртр
Общество, Справки, Москва, Россия, Николай Сванидзе, Ева Меркачева, РТР
Похороны Сванидзе пройдут в закрытом формате
Похороны Сванидзе пройдут в закрытом формате в узком семейном кругу
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости.
Похороны журналиста Николая Сванидзе пройдут в закрытом формате в самом узком семейном кругу, сообщила член Совета по правам человека Ева Меркачева в Telegram-канале.
"Так решила семья. Просили понять их", — написала она.
Сванидзе умер 11 сентября, ему было 69 лет.
Он родился 2 апреля 1955 года в Москве. В 1977 году окончил исторический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, после чего работал в институте Северной Америки
при АН СССР
и преподавал в Московском государственном историко-архивном институте.
С 1991 года начал работать на телевидении. Был комментатором программы "Вести", автором и ведущим передач "Лицом к России", "Контрасты" и "Подробности", с 1996 по 2007 год — автор и ведущим информационно-аналитической программы "Зеркало". Выпустил также цикл телепрограмм "Исторические хроники с Николаем Сванидзе" и несколько документальных фильмов.
В 2005-2014 годах был членом Общественной палаты. Входил также в Совет по правам человека , но в 2022-м его исключили.
Лауреат телевизионной премии "Тэфи" (1995) в номинации "Лучший ведущий информационной передачи". Награжден орденами "За личное мужество" (1994) и Почета (2002).