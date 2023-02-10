https://ria.ru/20230210/svanidze-1851338001.html

В СПЧ рассказали о состоянии Сванидзе

В СПЧ рассказали о состоянии Сванидзе - РИА Новости, 10.02.2023

В СПЧ рассказали о состоянии Сванидзе

Журналист, бывший член Совета по правам человека при президенте РФ Николай Сванидзе до сих пор находится в реанимации, но его состояние становится лучше,... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T23:11

2023-02-10T23:11

2023-02-10T23:11

николай сванидзе

ева меркачева

павел гусев

общество

россия

совет по правам человека при президенте рф (спч)

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Журналист, бывший член Совета по правам человека при президенте РФ Николай Сванидзе до сих пор находится в реанимации, но его состояние становится лучше, сообщила РИА Новости член СПЧ Ева Меркачева. О госпитализации 67-летнего Сванидзе с отеком легких стало известно 6 февраля. Ранее председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев сообщил РИА Новости, что состояние правозащитника - тяжелое. "Состояние становится лучше, но он до сих пор по-прежнему в реанимации. Если будет прогресс, то в ближайшее время его переведут, но восстановление само по себе будет очень долгим процессом", - сказала Меркачева.

https://ria.ru/20230208/svanidze-1850530905.html

россия

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

николай сванидзе, ева меркачева, павел гусев, общество, россия, совет по правам человека при президенте рф (спч)