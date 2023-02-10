https://ria.ru/20230210/svanidze-1851338001.html
В СПЧ рассказали о состоянии Сванидзе
В СПЧ рассказали о состоянии Сванидзе - РИА Новости, 10.02.2023
В СПЧ рассказали о состоянии Сванидзе
Журналист, бывший член Совета по правам человека при президенте РФ Николай Сванидзе до сих пор находится в реанимации, но его состояние становится лучше,... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T23:11
2023-02-10T23:11
2023-02-10T23:11
николай сванидзе
ева меркачева
павел гусев
общество
россия
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Журналист, бывший член Совета по правам человека при президенте РФ Николай Сванидзе до сих пор находится в реанимации, но его состояние становится лучше, сообщила РИА Новости член СПЧ Ева Меркачева. О госпитализации 67-летнего Сванидзе с отеком легких стало известно 6 февраля. Ранее председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев сообщил РИА Новости, что состояние правозащитника - тяжелое. "Состояние становится лучше, но он до сих пор по-прежнему в реанимации. Если будет прогресс, то в ближайшее время его переведут, но восстановление само по себе будет очень долгим процессом", - сказала Меркачева.
https://ria.ru/20230208/svanidze-1850530905.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николай сванидзе, ева меркачева, павел гусев, общество, россия, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Николай Сванидзе, Ева Меркачева, Павел Гусев, Общество, Россия, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
В СПЧ рассказали о состоянии Сванидзе
Член СПЧ Меркачева: Сванидзе до сих пор в реанимации, но его состояние становится лучше