https://ria.ru/20230215/svanidze-1852091818.html
В СПЧ сообщили об улучшении состояния Сванидзе
В СПЧ сообщили об улучшении состояния Сванидзе - РИА Новости, 15.02.2023
В СПЧ сообщили об улучшении состояния Сванидзе
Журналиста и правозащитника Николая Сванидзе вывели из медикаментозного сна, он в сознании, сообщила РИА Новости член Совета по правам человека при президенте... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T10:28
2023-02-15T10:28
2023-02-15T10:39
николай сванидзе
здоровье - общество
общество
ева меркачева
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Журналиста и правозащитника Николая Сванидзе вывели из медикаментозного сна, он в сознании, сообщила РИА Новости член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева."Да, это правда", - ответила Меркачева на вопрос, действительно ли Сванидзе вывели из медикаментозного сна."Он пока в реанимации, он еще на ИВЛ. Он в сознании, улыбается, бодрый уже", - добавила она.О госпитализации 67-летнего Сванидзе с отеком легких стало известно 6 февраля. Ранее председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев сообщил РИА Новости, что состояние правозащитника тяжелое.
https://ria.ru/20221117/spch-1832189632.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николай сванидзе, здоровье - общество, общество, ева меркачева
Николай Сванидзе, Здоровье - Общество, Общество, Ева Меркачева
10:28 15.02.2023 (обновлено: 10:39 15.02.2023)
В СПЧ сообщили об улучшении состояния Сванидзе
Член СПЧ Меркачева сообщила, что Сванидзе вывели из медикаментозного сна, он пришел в себя
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Журналиста и правозащитника Николая Сванидзе вывели из медикаментозного сна, он в сознании, сообщила РИА Новости член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева.
"Да, это правда", - ответила Меркачева на вопрос, действительно ли Сванидзе вывели из медикаментозного сна.
"Он пока в реанимации, он еще на ИВЛ. Он в сознании, улыбается, бодрый уже", - добавила она.
О госпитализации 67-летнего Сванидзе с отеком легких стало известно 6 февраля. Ранее председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев
сообщил РИА Новости, что состояние правозащитника тяжелое.