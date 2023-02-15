https://ria.ru/20230215/svanidze-1852091818.html

В СПЧ сообщили об улучшении состояния Сванидзе

В СПЧ сообщили об улучшении состояния Сванидзе - РИА Новости, 15.02.2023

В СПЧ сообщили об улучшении состояния Сванидзе

Журналиста и правозащитника Николая Сванидзе вывели из медикаментозного сна, он в сознании, сообщила РИА Новости член Совета по правам человека при президенте... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T10:28

2023-02-15T10:28

2023-02-15T10:39

николай сванидзе

здоровье - общество

общество

ева меркачева

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Журналиста и правозащитника Николая Сванидзе вывели из медикаментозного сна, он в сознании, сообщила РИА Новости член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева."Да, это правда", - ответила Меркачева на вопрос, действительно ли Сванидзе вывели из медикаментозного сна."Он пока в реанимации, он еще на ИВЛ. Он в сознании, улыбается, бодрый уже", - добавила она.О госпитализации 67-летнего Сванидзе с отеком легких стало известно 6 февраля. Ранее председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев сообщил РИА Новости, что состояние правозащитника тяжелое.

https://ria.ru/20221117/spch-1832189632.html

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

николай сванидзе, здоровье - общество, общество, ева меркачева