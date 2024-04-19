https://ria.ru/20240419/putin-1941080685.html

Путин изменил состав группы по увековечению памяти жертв репрессий

Путин изменил состав группы по увековечению памяти жертв репрессий - РИА Новости, 19.04.2024

Путин изменил состав группы по увековечению памяти жертв репрессий

Президент РФ Владимир Путин внес изменения в состав рабочей группы по координации деятельности, направленной на реализацию концепции государственной политики по РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T15:57

2024-04-19T15:57

2024-04-19T16:01

россия

москва

владимир путин

ольга баталина

виктор горемыкин

владимиро-суздальский музей-заповедник

российская академия наук

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин внес изменения в состав рабочей группы по координации деятельности, направленной на реализацию концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий, соответствующее распоряжение было опубликовано в пятницу. "Внести в состав межведомственной рабочей группы по координации деятельности, направленной на реализацию Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий... следующие изменения", - говорится в документе. Путин распорядился включить в состав группы первого замминистра труда Ольгу Баталину, замминистра обороны - начальника главного военно-политического управления ВС РФ Виктора Горемыкина, руководителя Национального центра исторической памяти при президенте Елену Малышеву, помощника президента Владимира Мединского, первого замминистра культуры Сергея Обрывалина, гендиректора Владимиро-Суздальского музея-заповедника Екатерину Проничеву, старшего научного сотрудника Института российской истории РАН Сергея Соловьева, министра правительства Москвы Алексея Фурсина и начальника управления ФСБ России А. Шубина. При этом Путин исключил из группы ряд представителей, в том числе, телеведущего Николая Сванидзе.

https://ria.ru/20240117/repressii-1921808417.html

https://ria.ru/20230918/repressii-1896886178.html

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Дарья Буймова

россия, москва, владимир путин, ольга баталина, виктор горемыкин, владимиро-суздальский музей-заповедник, российская академия наук, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество