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Путин изменил состав группы по увековечению памяти жертв репрессий - РИА Новости, 19.04.2024
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15:57 19.04.2024 (обновлено: 16:01 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/putin-1941080685.html
Путин изменил состав группы по увековечению памяти жертв репрессий
Путин изменил состав группы по увековечению памяти жертв репрессий - РИА Новости, 19.04.2024
Путин изменил состав группы по увековечению памяти жертв репрессий
Президент РФ Владимир Путин внес изменения в состав рабочей группы по координации деятельности, направленной на реализацию концепции государственной политики по РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T15:57
2024-04-19T16:01
россия
москва
владимир путин
ольга баталина
виктор горемыкин
владимиро-суздальский музей-заповедник
российская академия наук
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин внес изменения в состав рабочей группы по координации деятельности, направленной на реализацию концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий, соответствующее распоряжение было опубликовано в пятницу. "Внести в состав межведомственной рабочей группы по координации деятельности, направленной на реализацию Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий... следующие изменения", - говорится в документе. Путин распорядился включить в состав группы первого замминистра труда Ольгу Баталину, замминистра обороны - начальника главного военно-политического управления ВС РФ Виктора Горемыкина, руководителя Национального центра исторической памяти при президенте Елену Малышеву, помощника президента Владимира Мединского, первого замминистра культуры Сергея Обрывалина, гендиректора Владимиро-Суздальского музея-заповедника Екатерину Проничеву, старшего научного сотрудника Института российской истории РАН Сергея Соловьева, министра правительства Москвы Алексея Фурсина и начальника управления ФСБ России А. Шубина. При этом Путин исключил из группы ряд представителей, в том числе, телеведущего Николая Сванидзе.
https://ria.ru/20240117/repressii-1921808417.html
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россия, москва, владимир путин, ольга баталина, виктор горемыкин, владимиро-суздальский музей-заповедник, российская академия наук, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество
Россия, Москва, Владимир Путин, Ольга Баталина, Виктор Горемыкин, Владимиро-Суздальский музей-заповедник, Российская академия наук, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество
Путин изменил состав группы по увековечению памяти жертв репрессий

Путин внес изменения в рабочую группу по увековечению памяти жертв репрессий

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин внес изменения в состав рабочей группы по координации деятельности, направленной на реализацию концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий, соответствующее распоряжение было опубликовано в пятницу.
"Внести в состав межведомственной рабочей группы по координации деятельности, направленной на реализацию Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий... следующие изменения", - говорится в документе.
Плиты с фотографиями репрессированных в Саду памяти на Бутовском полигоне в День памяти жертв политических репрессий - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
В России продлят концепцию по увековечению памяти жертв репрессий
17 января, 11:43
Путин распорядился включить в состав группы первого замминистра труда Ольгу Баталину, замминистра обороны - начальника главного военно-политического управления ВС РФ Виктора Горемыкина, руководителя Национального центра исторической памяти при президенте Елену Малышеву, помощника президента Владимира Мединского, первого замминистра культуры Сергея Обрывалина, гендиректора Владимиро-Суздальского музея-заповедника Екатерину Проничеву, старшего научного сотрудника Института российской истории РАН Сергея Соловьева, министра правительства Москвы Алексея Фурсина и начальника управления ФСБ России А. Шубина.
При этом Путин исключил из группы ряд представителей, в том числе, телеведущего Николая Сванидзе.
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РоссияМоскваВладимир ПутинОльга БаталинаВиктор ГоремыкинВладимиро-Суздальский музей-заповедникРоссийская академия наукФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Общество
 
 
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