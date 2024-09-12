https://ria.ru/20240912/svanidze-1972256076.html

В СПЧ рассказали о состоянии Сванидзе перед смертью

В СПЧ рассказали о состоянии Сванидзе перед смертью - РИА Новости, 12.09.2024

В СПЧ рассказали о состоянии Сванидзе перед смертью

Он занимался правозащитой до 2022 года. Случилась трагедия, его госпитализировали в тяжелом состоянии, он был в коме. Потом его выписали, мы думали, что он... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T12:02

2024-09-12T12:02

2024-09-12T23:34

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николай сванидзе

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Член СПЧ Ева Меркачева в комментарии RT рассказала о тяжелой болезни журналиста Николая Сванидзе. "Он занимался правозащитой до 2022 года. Случилась трагедия, его госпитализировали в тяжелом состоянии, он был в коме. Потом его выписали, мы думали, что он пойдет на поправку, но медики сказали, что быстро ожидать поправки не стоит и это займет много времени", — сказала она. Меркачева добавила, что в последние месяцы он отвечал на звонки, у него был позитивный настрой."Но увы", — отметила она.Сегодня стало известно, что Сванидзе умер в Москве на 70-м году жизни. В прошлом году СМИ сообщали, что у него случился инсульт.Николай Сванидзе родился 2 апреля 1955 года в Москве. В 1977-м окончил исторический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, после чего работал младшим научным сотрудником отдела внутренней политики в институте Северной Америки при АН СССР (ныне Институт США и Канады РАН), преподавал в Московском государственном историко-архивном институте (ныне Российский государственный гуманитарный университет).

https://ria.ru/20240912/svanidze-1972233793.html

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