В СПЧ рассказали о состоянии Сванидзе перед смертью
Правозащитник Меркачева заявила о тяжелом состоянии умершего Николая Сванидзе
Николай Сванидзе. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Член СПЧ Ева Меркачева в комментарии RT рассказала о тяжелой болезни журналиста Николая Сванидзе.
"Он занимался правозащитой до 2022 года. Случилась трагедия, его госпитализировали в тяжелом состоянии, он был в коме. Потом его выписали, мы думали, что он пойдет на поправку, но медики сказали, что быстро ожидать поправки не стоит и это займет много времени", — сказала она.
Меркачева добавила, что в последние месяцы он отвечал на звонки, у него был позитивный настрой.
"Он занимался правозащитой до 2022 года. Случилась трагедия, его госпитализировали в тяжелом состоянии, он был в коме. Потом его выписали, мы думали, что он пойдет на поправку, но медики сказали, что быстро ожидать поправки не стоит и это займет много времени", — сказала она.
Меркачева добавила, что в последние месяцы он отвечал на звонки, у него был позитивный настрой.
"Но увы", — отметила она.
Сегодня стало известно, что Сванидзе умер в Москве на 70-м году жизни.
В прошлом году СМИ сообщали, что у него случился инсульт.
Николай Сванидзе родился 2 апреля 1955 года в Москве. В 1977-м окончил исторический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, после чего работал младшим научным сотрудником отдела внутренней политики в институте Северной Америки при АН СССР (ныне Институт США и Канады РАН), преподавал в Московском государственном историко-архивном институте (ныне Российский государственный гуманитарный университет).
Сегодня стало известно, что Сванидзе умер в Москве на 70-м году жизни.
В прошлом году СМИ сообщали, что у него случился инсульт.
Николай Сванидзе родился 2 апреля 1955 года в Москве. В 1977-м окончил исторический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, после чего работал младшим научным сотрудником отдела внутренней политики в институте Северной Америки при АН СССР (ныне Институт США и Канады РАН), преподавал в Московском государственном историко-архивном институте (ныне Российский государственный гуманитарный университет).