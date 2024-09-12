Рейтинг@Mail.ru
В СПЧ рассказали о состоянии Сванидзе перед смертью - РИА Новости, 12.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:02 12.09.2024 (обновлено: 23:34 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/svanidze-1972256076.html
В СПЧ рассказали о состоянии Сванидзе перед смертью
В СПЧ рассказали о состоянии Сванидзе перед смертью - РИА Новости, 12.09.2024
В СПЧ рассказали о состоянии Сванидзе перед смертью
Он занимался правозащитой до 2022 года. Случилась трагедия, его госпитализировали в тяжелом состоянии, он был в коме. Потом его выписали, мы думали, что он... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T12:02
2024-09-12T23:34
москва
николай сванидзе
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972221190_0:0:2481:1396_1920x0_80_0_0_5457971f46a70049efe2f0674bec8678.jpg
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Член СПЧ Ева Меркачева в комментарии RT рассказала о тяжелой болезни журналиста Николая Сванидзе. "Он занимался правозащитой до 2022 года. Случилась трагедия, его госпитализировали в тяжелом состоянии, он был в коме. Потом его выписали, мы думали, что он пойдет на поправку, но медики сказали, что быстро ожидать поправки не стоит и это займет много времени", — сказала она. Меркачева добавила, что в последние месяцы он отвечал на звонки, у него был позитивный настрой."Но увы", — отметила она.Сегодня стало известно, что Сванидзе умер в Москве на 70-м году жизни. В прошлом году СМИ сообщали, что у него случился инсульт.Николай Сванидзе родился 2 апреля 1955 года в Москве. В 1977-м окончил исторический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, после чего работал младшим научным сотрудником отдела внутренней политики в институте Северной Америки при АН СССР (ныне Институт США и Канады РАН), преподавал в Московском государственном историко-архивном институте (ныне Российский государственный гуманитарный университет).
https://ria.ru/20240912/svanidze-1972233793.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972221190_239:0:2444:1654_1920x0_80_0_0_3ebe88bcf72af9beccd677a6e4d1b6d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, николай сванидзе, россия
Москва, Николай Сванидзе, Россия
В СПЧ рассказали о состоянии Сванидзе перед смертью

Правозащитник Меркачева заявила о тяжелом состоянии умершего Николая Сванидзе

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкНиколай Сванидзе
Николай Сванидзе - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Николай Сванидзе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Член СПЧ Ева Меркачева в комментарии RT рассказала о тяжелой болезни журналиста Николая Сванидзе.

"Он занимался правозащитой до 2022 года. Случилась трагедия, его госпитализировали в тяжелом состоянии, он был в коме. Потом его выписали, мы думали, что он пойдет на поправку, но медики сказали, что быстро ожидать поправки не стоит и это займет много времени", — сказала она.

Меркачева добавила, что в последние месяцы он отвечал на звонки, у него был позитивный настрой.
"Но увы", — отметила она.

Сегодня стало известно, что Сванидзе умер в Москве на 70-м году жизни.

В прошлом году СМИ сообщали, что у него случился инсульт.

Николай Сванидзе родился 2 апреля 1955 года в Москве. В 1977-м окончил исторический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, после чего работал младшим научным сотрудником отдела внутренней политики в институте Северной Америки при АН СССР (ныне Институт США и Канады РАН), преподавал в Московском государственном историко-архивном институте (ныне Российский государственный гуманитарный университет).
Николай Сванидзе - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
Николай Сванидзе: биография, личная жизнь и карьера журналиста
Вчера, 10:42
 
МоскваНиколай СванидзеРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала