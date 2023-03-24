https://ria.ru/20230324/svanidze-1860476995.html
В СПЧ сообщили об улучшении состояния здоровья Сванидзе
В СПЧ сообщили об улучшении состояния здоровья Сванидзе - РИА Новости, 24.03.2023
В СПЧ сообщили об улучшении состояния здоровья Сванидзе
Журналист, правозащитник, бывший член Совета по правам человека при президенте РФ Николай Сванидзе, который ранее попал в больницу, начал сам говорить и... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T18:02
2023-03-24T18:02
2023-03-24T18:17
николай сванидзе
здоровье - общество
россия
ева меркачева
совет по правам человека при президенте рф (спч)
израиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732171079_0:93:2048:1244_1920x0_80_0_0_07aa3d4c5c9c89184dd2ac5d51fb59de.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Журналист, правозащитник, бывший член Совета по правам человека при президенте РФ Николай Сванидзе, который ранее попал в больницу, начал сам говорить и обходится без аппарата ИВЛ, сообщила РИА Новости член СПЧ Ева Меркачева."Ему еще тяжело самому разговаривать, но он уже говорит. Он уже без аппарата искусственной вентиляции легких, можно смело сказать, что он пошел на серьезную поправку. Очень сильно надеемся, что в ближайшее время его услышим", - рассказала Меркачева.О госпитализации 67-летнего Сванидзе в одну из больниц Москвы с отеком легких стало известно 6 февраля. Коллеги журналиста и правозащитника сообщали, что состояние у него тяжелое. Позже его вывели из медикаментозного сна, после улучшения состояния Сванидзе перевели в клинику в Израиле.
россия
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732171079_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_3c892e4267fc3b13bb564c8a9b3fb2c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николай сванидзе, здоровье - общество, россия, ева меркачева, совет по правам человека при президенте рф (спч), израиль
Николай Сванидзе, Здоровье - Общество, Россия, Ева Меркачева, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ), Израиль
В СПЧ сообщили об улучшении состояния здоровья Сванидзе
Член СПЧ Меркачева сообщила, что Сванидзе обходится без аппарата ИВЛ и идет на поправку
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Журналист, правозащитник, бывший член Совета по правам человека при президенте РФ Николай Сванидзе, который ранее попал в больницу, начал сам говорить и обходится без аппарата ИВЛ, сообщила РИА Новости член СПЧ Ева Меркачева.
"Ему еще тяжело самому разговаривать, но он уже говорит. Он уже без аппарата искусственной вентиляции легких, можно смело сказать, что он пошел на серьезную поправку. Очень сильно надеемся, что в ближайшее время его услышим", - рассказала Меркачева.
О госпитализации 67-летнего Сванидзе в одну из больниц Москвы
с отеком легких стало известно 6 февраля. Коллеги журналиста и правозащитника сообщали, что состояние у него тяжелое. Позже его вывели из медикаментозного сна, после улучшения состояния Сванидзе перевели в клинику в Израиле
.