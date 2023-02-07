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Главред "Московского комсомольца" рассказал о состоянии Сванидзе - РИА Новости, 07.02.2023
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Главред "Московского комсомольца" рассказал о состоянии Сванидзе
Главред "Московского комсомольца" рассказал о состоянии Сванидзе - РИА Новости, 07.02.2023
Главред "Московского комсомольца" рассказал о состоянии Сванидзе
Журналист, правозащитник, бывший член Совета по правам человека при президенте РФ Николай Сванидзе госпитализирован с отеком легких, состояние тяжелое, сообщил... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T10:24
2023-02-07T10:24
россия
николай сванидзе
павел гусев
общество
здоровье - общество
москва
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МОСКВА. 7 янв - РИА Новости. Журналист, правозащитник, бывший член Совета по правам человека при президенте РФ Николай Сванидзе госпитализирован с отеком легких, состояние тяжелое, сообщил РИА Новости председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев. О госпитализации Сванидзе стало известно 6 февраля. "Пока все то же самое, никаких новых данных. Отек (легких - ред.)", - сказал Гусев на вопрос о состоянии журналиста. По его словам, состояние тяжелое.
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россия, николай сванидзе, павел гусев, общество, здоровье - общество, москва
Россия, Николай Сванидзе, Павел Гусев, Общество, Здоровье - Общество, Москва
10:24 07.02.2023
 
Главред "Московского комсомольца" рассказал о состоянии Сванидзе

Председатель Союза журналистов Москвы Гусев: Сванидзе в тяжелом состоянии с отеком легких

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкНиколай Сванидзе
Николай Сванидзе - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Николай Сванидзе. Архивное фото
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МОСКВА. 7 янв - РИА Новости. Журналист, правозащитник, бывший член Совета по правам человека при президенте РФ Николай Сванидзе госпитализирован с отеком легких, состояние тяжелое, сообщил РИА Новости председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев.
О госпитализации Сванидзе стало известно 6 февраля.
"Пока все то же самое, никаких новых данных. Отек (легких - ред.)", - сказал Гусев на вопрос о состоянии журналиста. По его словам, состояние тяжелое.
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