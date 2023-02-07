https://ria.ru/20230207/svanidze-1850201330.html
Главред "Московского комсомольца" рассказал о состоянии Сванидзе
Главред "Московского комсомольца" рассказал о состоянии Сванидзе - РИА Новости, 07.02.2023
Главред "Московского комсомольца" рассказал о состоянии Сванидзе
Журналист, правозащитник, бывший член Совета по правам человека при президенте РФ Николай Сванидзе госпитализирован с отеком легких, состояние тяжелое, сообщил... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T10:24
2023-02-07T10:24
2023-02-07T10:24
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павел гусев
общество
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москва
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МОСКВА. 7 янв - РИА Новости. Журналист, правозащитник, бывший член Совета по правам человека при президенте РФ Николай Сванидзе госпитализирован с отеком легких, состояние тяжелое, сообщил РИА Новости председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев. О госпитализации Сванидзе стало известно 6 февраля. "Пока все то же самое, никаких новых данных. Отек (легких - ред.)", - сказал Гусев на вопрос о состоянии журналиста. По его словам, состояние тяжелое.
https://ria.ru/20221117/spch-1832189632.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, николай сванидзе, павел гусев, общество, здоровье - общество, москва
Россия, Николай Сванидзе, Павел Гусев, Общество, Здоровье - Общество, Москва
Главред "Московского комсомольца" рассказал о состоянии Сванидзе
Председатель Союза журналистов Москвы Гусев: Сванидзе в тяжелом состоянии с отеком легких