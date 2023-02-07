https://ria.ru/20230207/svanidze-1850201330.html

Главред "Московского комсомольца" рассказал о состоянии Сванидзе

Главред "Московского комсомольца" рассказал о состоянии Сванидзе - РИА Новости, 07.02.2023

Главред "Московского комсомольца" рассказал о состоянии Сванидзе

Журналист, правозащитник, бывший член Совета по правам человека при президенте РФ Николай Сванидзе госпитализирован с отеком легких, состояние тяжелое, сообщил... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T10:24

2023-02-07T10:24

2023-02-07T10:24

россия

николай сванидзе

павел гусев

общество

здоровье - общество

москва

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МОСКВА. 7 янв - РИА Новости. Журналист, правозащитник, бывший член Совета по правам человека при президенте РФ Николай Сванидзе госпитализирован с отеком легких, состояние тяжелое, сообщил РИА Новости председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев. О госпитализации Сванидзе стало известно 6 февраля. "Пока все то же самое, никаких новых данных. Отек (легких - ред.)", - сказал Гусев на вопрос о состоянии журналиста. По его словам, состояние тяжелое.

https://ria.ru/20221117/spch-1832189632.html

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Кирилл Волков

россия, николай сванидзе, павел гусев, общество, здоровье - общество, москва