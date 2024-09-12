https://ria.ru/20240912/svanidze-1972262946.html
Военкор Сладков выразил соболезнования семье Сванидзе
Военкор Сладков выразил соболезнования семье Сванидзе - РИА Новости, 12.09.2024
Военкор Сладков выразил соболезнования семье Сванидзе
Военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале выразил соболезнования супруге журналиста Николая Сванидзе в связи с его кончиной, отметив, что... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T12:28
2024-09-12T12:28
2024-09-12T12:30
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале выразил соболезнования супруге журналиста Николая Сванидзе в связи с его кончиной, отметив, что он был принципиальным человеком в отношениях с людьми и подчиненными, он умел дружить. Ранее член СПЧ Ева Меркачева сообщила РИА Новости, что Сванидзе скончался в Москве. "Николай Сванидзе ушел от нас. Принципиальным был в отношениях с людьми и подчиненными, умел дружить. Мои соболезнования супруге Николая, Марине, и ребятам, которые рядом были до конца", - написал Сладков. Военкор добавил, что ранее работал под руководством Сванидзе в программе "Зеркало" на ВГТРК. Сладков назвал этот период интересным.
https://ria.ru/20240912/svanidze-1972233793.html
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москва, николай сванидзе, вгтрк, россия
Москва, Николай Сванидзе, ВГТРК, Россия
Военкор Сладков выразил соболезнования семье Сванидзе
Военкор Сладков: Сванидзе был принципиальным человеком, умел дружить