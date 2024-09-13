https://ria.ru/20240913/prezident-1972474602.html

Президент ФЕОР назвал Сванидзе знаковой фигурой в журналистике

Президент ФЕОР назвал Сванидзе знаковой фигурой в журналистике - РИА Новости, 13.09.2024

Президент ФЕОР назвал Сванидзе знаковой фигурой в журналистике

Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода выразил соболезнования семье журналиста Николая Сванидзе, назвав его знаковой фигурой... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T12:14

2024-09-13T12:14

2024-09-13T12:14

религия

россия

москва

николай сванидзе

ева меркачева

ртр

федерация еврейских общин россии

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941561915_0:148:3074:1877_1920x0_80_0_0_5d23ff5b35ec70c37c85188750308167.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода выразил соболезнования семье журналиста Николая Сванидзе, назвав его знаковой фигурой в российской журналистике. Ранее член СПЧ Ева Меркачева сообщила РИА Новости, что Сванидзе скончался в Москве. "Николая Карловича всегда отличала особая интеллигентность и высочайшая образованность, прочная уверенность в себе и любовь к своему делу. Он стал по-настоящему знаковой фигурой для российской журналистики и телевидения. За его авторскими программами следили зрители всей страны, и секрет успеха во многом состоял в самой личности Николая Карловича – его профессионализме, таланте ведущего и историка, природном обаянии", – говорится в его соболезновании супруге и сыну Николая Сванидзе, предоставленном РИА Новости в ФЕОР. Было честью, отметил Борода, вручить Сванидзе премию "Скрипач на крыше" в 2010 году в номинации "Общественная деятельность". "Он всегда был больше, чем только журналист и только историк. В качестве члена правительственных советов и как правозащитник он влиял на мир и всегда отстаивал свои взгляды и ценности", – подчеркнул Борода. Известный российский журналист и общественный деятель Николай Карлович Сванидзе родился 2 апреля 1955 года в Москве. В 1977 году окончил исторический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. С 1991 года Николай Сванидзе работал на телевидении. Был комментатором программы "Вести", автором и ведущим передач "Лицом к России", "Контрасты" и "Подробности" (телеканал РТР). В 1996-2007 годы – автор и ведущий информационно-аналитической программы "Зеркало" (РТР, затем "Россия"). Он был членом Общественной палаты РФ (2005-2014), входил в Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (был исключен в 2022 году). Сванидзе был награжден орденами "За личное мужество" (1994), Почета (2002). В 1995 году Николай Сванидзе стал лауреатом телевизионной премии "Тэфи" в номинации "Лучший ведущий информационной передачи".

https://ria.ru/20240912/svanidze-1972270202.html

https://ria.ru/20240913/svanidze-1972456003.html

https://radiosputnik.ru/20240912/svanidze-1972219207.html

https://ria.ru/20240912/svanidze-1972271646.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, москва, николай сванидзе, ева меркачева, ртр, федерация еврейских общин россии, религия