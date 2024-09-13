Президент ФЕОР назвал Сванидзе знаковой фигурой в журналистике
Раввин Борода: Сванидзе стал знаковой фигурой для российской журналистики
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПрезидент Федерации еврейских общин России, член Общественной палаты РФ, генеральный директор Еврейского музея и центра толерантности, раввин Александр Борода
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода выразил соболезнования семье журналиста Николая Сванидзе, назвав его знаковой фигурой в российской журналистике.
Ранее член СПЧ Ева Меркачева сообщила РИА Новости, что Сванидзе скончался в Москве.
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"Николая Карловича всегда отличала особая интеллигентность и высочайшая образованность, прочная уверенность в себе и любовь к своему делу. Он стал по-настоящему знаковой фигурой для российской журналистики и телевидения. За его авторскими программами следили зрители всей страны, и секрет успеха во многом состоял в самой личности Николая Карловича – его профессионализме, таланте ведущего и историка, природном обаянии", – говорится в его соболезновании супруге и сыну Николая Сванидзе, предоставленном РИА Новости в ФЕОР.
Было честью, отметил Борода, вручить Сванидзе премию "Скрипач на крыше" в 2010 году в номинации "Общественная деятельность".
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"Он всегда был больше, чем только журналист и только историк. В качестве члена правительственных советов и как правозащитник он влиял на мир и всегда отстаивал свои взгляды и ценности", – подчеркнул Борода.
Известный российский журналист и общественный деятель Николай Карлович Сванидзе родился 2 апреля 1955 года в Москве. В 1977 году окончил исторический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. С 1991 года Николай Сванидзе работал на телевидении. Был комментатором программы "Вести", автором и ведущим передач "Лицом к России", "Контрасты" и "Подробности" (телеканал РТР). В 1996-2007 годы – автор и ведущий информационно-аналитической программы "Зеркало" (РТР, затем "Россия").
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Он был членом Общественной палаты РФ (2005-2014), входил в Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (был исключен в 2022 году).
Сванидзе был награжден орденами "За личное мужество" (1994), Почета (2002). В 1995 году Николай Сванидзе стал лауреатом телевизионной премии "Тэфи" в номинации "Лучший ведущий информационной передачи".
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