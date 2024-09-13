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Президент ФЕОР назвал Сванидзе знаковой фигурой в журналистике - РИА Новости, 13.09.2024
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Религия
 
12:14 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/prezident-1972474602.html
Президент ФЕОР назвал Сванидзе знаковой фигурой в журналистике
Президент ФЕОР назвал Сванидзе знаковой фигурой в журналистике - РИА Новости, 13.09.2024
Президент ФЕОР назвал Сванидзе знаковой фигурой в журналистике
Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода выразил соболезнования семье журналиста Николая Сванидзе, назвав его знаковой фигурой... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T12:14
2024-09-13T12:14
религия
россия
москва
николай сванидзе
ева меркачева
ртр
федерация еврейских общин россии
религия
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода выразил соболезнования семье журналиста Николая Сванидзе, назвав его знаковой фигурой в российской журналистике. Ранее член СПЧ Ева Меркачева сообщила РИА Новости, что Сванидзе скончался в Москве. "Николая Карловича всегда отличала особая интеллигентность и высочайшая образованность, прочная уверенность в себе и любовь к своему делу. Он стал по-настоящему знаковой фигурой для российской журналистики и телевидения. За его авторскими программами следили зрители всей страны, и секрет успеха во многом состоял в самой личности Николая Карловича – его профессионализме, таланте ведущего и историка, природном обаянии", – говорится в его соболезновании супруге и сыну Николая Сванидзе, предоставленном РИА Новости в ФЕОР. Было честью, отметил Борода, вручить Сванидзе премию "Скрипач на крыше" в 2010 году в номинации "Общественная деятельность". "Он всегда был больше, чем только журналист и только историк. В качестве члена правительственных советов и как правозащитник он влиял на мир и всегда отстаивал свои взгляды и ценности", – подчеркнул Борода. Известный российский журналист и общественный деятель Николай Карлович Сванидзе родился 2 апреля 1955 года в Москве. В 1977 году окончил исторический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. С 1991 года Николай Сванидзе работал на телевидении. Был комментатором программы "Вести", автором и ведущим передач "Лицом к России", "Контрасты" и "Подробности" (телеканал РТР). В 1996-2007 годы – автор и ведущий информационно-аналитической программы "Зеркало" (РТР, затем "Россия"). Он был членом Общественной палаты РФ (2005-2014), входил в Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (был исключен в 2022 году). Сванидзе был награжден орденами "За личное мужество" (1994), Почета (2002). В 1995 году Николай Сванидзе стал лауреатом телевизионной премии "Тэфи" в номинации "Лучший ведущий информационной передачи".
https://ria.ru/20240912/svanidze-1972270202.html
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россия, москва, николай сванидзе, ева меркачева, ртр, федерация еврейских общин россии, религия
Религия, Россия, Москва, Николай Сванидзе, Ева Меркачева, РТР, Федерация еврейских общин России, Религия
Президент ФЕОР назвал Сванидзе знаковой фигурой в журналистике

Раввин Борода: Сванидзе стал знаковой фигурой для российской журналистики

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПрезидент Федерации еврейских общин России, член Общественной палаты РФ, генеральный директор Еврейского музея и центра толерантности, раввин Александр Борода
Президент Федерации еврейских общин России, член Общественной палаты РФ, генеральный директор Еврейского музея и центра толерантности, раввин Александр Борода - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода выразил соболезнования семье журналиста Николая Сванидзе, назвав его знаковой фигурой в российской журналистике.
Ранее член СПЧ Ева Меркачева сообщила РИА Новости, что Сванидзе скончался в Москве.
Николай Сванидзе - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
Член СПЧ Меркачева рассказала о поддержке Сванидзе
12 сентября, 12:57
"Николая Карловича всегда отличала особая интеллигентность и высочайшая образованность, прочная уверенность в себе и любовь к своему делу. Он стал по-настоящему знаковой фигурой для российской журналистики и телевидения. За его авторскими программами следили зрители всей страны, и секрет успеха во многом состоял в самой личности Николая Карловича – его профессионализме, таланте ведущего и историка, природном обаянии", – говорится в его соболезновании супруге и сыну Николая Сванидзе, предоставленном РИА Новости в ФЕОР.
Было честью, отметил Борода, вручить Сванидзе премию "Скрипач на крыше" в 2010 году в номинации "Общественная деятельность".
Николай Сванидзе - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Похороны Сванидзе пройдут в закрытом формате
Вчера, 11:10
"Он всегда был больше, чем только журналист и только историк. В качестве члена правительственных советов и как правозащитник он влиял на мир и всегда отстаивал свои взгляды и ценности", – подчеркнул Борода.
Известный российский журналист и общественный деятель Николай Карлович Сванидзе родился 2 апреля 1955 года в Москве. В 1977 году окончил исторический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. С 1991 года Николай Сванидзе работал на телевидении. Был комментатором программы "Вести", автором и ведущим передач "Лицом к России", "Контрасты" и "Подробности" (телеканал РТР). В 1996-2007 годы – автор и ведущий информационно-аналитической программы "Зеркало" (РТР, затем "Россия").
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по межнациональным отношениям Николай Сванидзе на пресс-конференции по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. 1 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
Российский журналист Николай Сванидзе скончался на 70-м году жизни
12 сентября, 09:20
Он был членом Общественной палаты РФ (2005-2014), входил в Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (был исключен в 2022 году).
Сванидзе был награжден орденами "За личное мужество" (1994), Почета (2002). В 1995 году Николай Сванидзе стал лауреатом телевизионной премии "Тэфи" в номинации "Лучший ведущий информационной передачи".
Николай Сванидзе - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
В ОП назвали Сванидзе талантливым человеком
12 сентября, 13:01
 
РелигияРоссияМоскваНиколай СванидзеЕва МеркачеваРТРФедерация еврейских общин РоссииРелигия
 
 
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