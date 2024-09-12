https://ria.ru/20240912/svanidze-1972219025.html

Умер Николай Сванидзе

Умер Николай Сванидзе - РИА Новости, 12.09.2024

Умер Николай Сванидзе

Известный журналист Николай Сванидзе умер в Москве на 70-м году жизни, сообщила РИА Новости член СПЧ Ева Меркачева. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T09:20

2024-09-12T09:20

2024-09-12T11:24

общество

николай сванидзе

москва

ева меркачева

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Известный журналист Николай Сванидзе умер в Москве на 70-м году жизни, сообщила РИА Новости член СПЧ Ева Меркачева."Николай Карлович скончался", — сказала она.Меркачева отметила, что Сванидзе был человеком, который никогда ничего не боялся, просил за всех и каждого и отстаивал демократические ценности.Николай Сванидзе родился 2 апреля 1955 года в Москве. В 1977-м окончил исторический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, после чего работал младшим научным сотрудником отдела внутренней политики в институте Северной Америки при АН СССР (ныне Институт США и Канады РАН), преподавал в Московском государственном историко-архивном институте (ныне Российский государственный гуманитарный университет). С 1991 года Сванидзе работал на телевидении. Был комментатором программы "Вести", автором и ведущим передач "Лицом к России", "Контрасты" и "Подробности", в 1996-2007 — автором и ведущим информационно-аналитической программы "Зеркало". Выпустил также цикл телепрограмм "Исторические хроники с Николаем Сванидзе" и несколько документальных фильмов.С 2013 по 2022 год работал на радиостанции "Серебряный дождь".С 2007 года возглавлял кафедру факультета журналистики РГГУ, читал курсы лекций "Информационно-аналитическая журналистика" и "Журналистика глазами журналиста". С 2010 по 2022 руководил Институтом массмедиа и реклам РГГУ. Входил в состав Общественной палаты (2005-2014) и Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (исключен оттуда в 2022 году). Лауреат телевизионной премии "Тэфи" (1995) в номинации "Лучший ведущий информационной передачи". Награжден орденами "За личное мужество" (1994) и Почета (2002).

https://ria.ru/20240912/svanidze-1972233793.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, николай сванидзе, москва, ева меркачева