https://ria.ru/20240912/svanidze-1972219025.html
Умер Николай Сванидзе
Умер Николай Сванидзе - РИА Новости, 12.09.2024
Умер Николай Сванидзе
Известный журналист Николай Сванидзе умер в Москве на 70-м году жизни, сообщила РИА Новости член СПЧ Ева Меркачева. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T09:20
2024-09-12T09:20
2024-09-12T11:24
общество
николай сванидзе
москва
ева меркачева
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Известный журналист Николай Сванидзе умер в Москве на 70-м году жизни, сообщила РИА Новости член СПЧ Ева Меркачева."Николай Карлович скончался", — сказала она.Меркачева отметила, что Сванидзе был человеком, который никогда ничего не боялся, просил за всех и каждого и отстаивал демократические ценности.Николай Сванидзе родился 2 апреля 1955 года в Москве. В 1977-м окончил исторический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, после чего работал младшим научным сотрудником отдела внутренней политики в институте Северной Америки при АН СССР (ныне Институт США и Канады РАН), преподавал в Московском государственном историко-архивном институте (ныне Российский государственный гуманитарный университет). С 1991 года Сванидзе работал на телевидении. Был комментатором программы "Вести", автором и ведущим передач "Лицом к России", "Контрасты" и "Подробности", в 1996-2007 — автором и ведущим информационно-аналитической программы "Зеркало". Выпустил также цикл телепрограмм "Исторические хроники с Николаем Сванидзе" и несколько документальных фильмов.С 2013 по 2022 год работал на радиостанции "Серебряный дождь".С 2007 года возглавлял кафедру факультета журналистики РГГУ, читал курсы лекций "Информационно-аналитическая журналистика" и "Журналистика глазами журналиста". С 2010 по 2022 руководил Институтом массмедиа и реклам РГГУ. Входил в состав Общественной палаты (2005-2014) и Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (исключен оттуда в 2022 году). Лауреат телевизионной премии "Тэфи" (1995) в номинации "Лучший ведущий информационной передачи". Награжден орденами "За личное мужество" (1994) и Почета (2002).
https://ria.ru/20240912/svanidze-1972233793.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, николай сванидзе, москва, ева меркачева
Общество, Николай Сванидзе, Москва, Ева Меркачева
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Известный журналист Николай Сванидзе умер в Москве на 70-м году жизни, сообщила РИА Новости член СПЧ Ева Меркачева.
«
"Николай Карлович скончался", — сказала она.
Меркачева отметила, что Сванидзе был человеком, который никогда ничего не боялся, просил за всех и каждого и отстаивал демократические ценности.
Николай Сванидзе родился 2 апреля 1955 года в Москве. В 1977-м окончил исторический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, после чего работал младшим научным сотрудником отдела внутренней политики в институте Северной Америки
при АН СССР
(ныне Институт США и Канады РАН
), преподавал в Московском государственном историко-архивном институте (ныне Российский государственный гуманитарный университет
).
С 1991 года Сванидзе работал на телевидении. Был комментатором программы "Вести", автором и ведущим передач "Лицом к России", "Контрасты" и "Подробности", в 1996-2007 — автором и ведущим информационно-аналитической программы "Зеркало". Выпустил также цикл телепрограмм "Исторические хроники с Николаем Сванидзе" и несколько документальных фильмов.
С 2013 по 2022 год работал на радиостанции "Серебряный дождь".
С 2007 года возглавлял кафедру факультета журналистики РГГУ, читал курсы лекций "Информационно-аналитическая журналистика" и "Журналистика глазами журналиста". С 2010 по 2022 руководил Институтом массмедиа и реклам РГГУ.
Входил в состав Общественной палаты (2005-2014) и Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (исключен оттуда в 2022 году).
Лауреат телевизионной премии "Тэфи" (1995) в номинации "Лучший ведущий информационной передачи". Награжден орденами "За личное мужество" (1994) и Почета (2002).