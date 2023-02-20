https://ria.ru/20230220/svanidze-1853087326.html
Сванидзе перевели в клинику в Израиле для дальнейшего лечения
Сванидзе перевели в клинику в Израиле для дальнейшего лечения - РИА Новости, 20.02.2023
Сванидзе перевели в клинику в Израиле для дальнейшего лечения
Журналиста и правозащитника Николая Сванидзе после улучшения состояния перевели в клинику в Израиле, сообщил РИА Новости глава Союза журналистов России (СЖР)... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T10:53
2023-02-20T10:53
2023-02-20T10:53
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Журналиста и правозащитника Николая Сванидзе после улучшения состояния перевели в клинику в Израиле, сообщил РИА Новости глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев. О госпитализации 67-летнего Сванидзе в одну из больниц Москвы с отеком легких стало известно 6 февраля. Председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев сообщал РИА Новости, что состояние правозащитника тяжелое. На прошлой неделе Сванидзе вывели из медикаментозного сна. "Есть информация, что ему стало лучше. Его перевели в клинику в Израиле", - сказал Соловьев агентству.
https://ria.ru/20230215/svanidze-1852091818.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Здоровье - Общество, Общество, Николай Сванидзе, Израиль, Россия, Союз журналистов России
Сванидзе перевели в клинику в Израиле для дальнейшего лечения
Глава СЖР Соловьев: Сванидзе для дальнейшего лечения перевели в клинику в Израиле