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Сванидзе перевели в клинику в Израиле для дальнейшего лечения - РИА Новости, 20.02.2023
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Сванидзе перевели в клинику в Израиле для дальнейшего лечения
Сванидзе перевели в клинику в Израиле для дальнейшего лечения - РИА Новости, 20.02.2023
Сванидзе перевели в клинику в Израиле для дальнейшего лечения
Журналиста и правозащитника Николая Сванидзе после улучшения состояния перевели в клинику в Израиле, сообщил РИА Новости глава Союза журналистов России (СЖР)... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T10:53
2023-02-20T10:53
здоровье - общество
общество
николай сванидзе
израиль
россия
союз журналистов россии
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Журналиста и правозащитника Николая Сванидзе после улучшения состояния перевели в клинику в Израиле, сообщил РИА Новости глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев. О госпитализации 67-летнего Сванидзе в одну из больниц Москвы с отеком легких стало известно 6 февраля. Председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев сообщал РИА Новости, что состояние правозащитника тяжелое. На прошлой неделе Сванидзе вывели из медикаментозного сна. "Есть информация, что ему стало лучше. Его перевели в клинику в Израиле", - сказал Соловьев агентству.
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здоровье - общество, общество, николай сванидзе, израиль, россия, союз журналистов россии
Здоровье - Общество, Общество, Николай Сванидзе, Израиль, Россия, Союз журналистов России
10:53 20.02.2023
 
Сванидзе перевели в клинику в Израиле для дальнейшего лечения

Глава СЖР Соловьев: Сванидзе для дальнейшего лечения перевели в клинику в Израиле

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкНиколай Сванидзе
Николай Сванидзе - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Николай Сванидзе. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Журналиста и правозащитника Николая Сванидзе после улучшения состояния перевели в клинику в Израиле, сообщил РИА Новости глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.
О госпитализации 67-летнего Сванидзе в одну из больниц Москвы с отеком легких стало известно 6 февраля. Председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев сообщал РИА Новости, что состояние правозащитника тяжелое. На прошлой неделе Сванидзе вывели из медикаментозного сна.
"Есть информация, что ему стало лучше. Его перевели в клинику в Израиле", - сказал Соловьев агентству.
Телеведущий Николай Сванидзе - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
15 февраля, 10:28
В СПЧ сообщили об улучшении состояния Сванидзе
 
Здоровье - ОбществоОбществоНиколай СванидзеИзраильРоссияСоюз журналистов России
 
 
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