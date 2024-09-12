https://ria.ru/20240912/svanidze-1972263287.html

Соловьев отметил вклад Сванидзе в развитие журналистики

Соловьев отметил вклад Сванидзе в развитие журналистики - РИА Новости, 12.09.2024

Соловьев отметил вклад Сванидзе в развитие журналистики

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в соболезнованиях семье и коллегам журналиста Николая Сванидзе отметил его вклад в развитие журналистики и то,... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T12:29

2024-09-12T12:29

2024-09-12T12:29

общество

россия

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николай сванидзе

владимир соловьев (телеведущий)

ева меркачева

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в соболезнованиях семье и коллегам журналиста Николая Сванидзе отметил его вклад в развитие журналистики и то, что он всегда твердо находился в определенном либеральном лагере и был интеллигентным, невероятно образованным и с хорошим чувством юмора человеком. Ранее член СПЧ Ева Меркачева сообщила РИА Новости, что Сванидзе скончался в Москве. "Можно сказать, что Николай Сванидзе внес значительный вклад в развитие российского телевидения, российской журналистики... Я думаю, что, несмотря на то, что многие его взгляды я не разделяю, он всегда твердо находился в определенном либеральном лагере. Мы его все запомним как человека интеллигентного, невероятно образованного и с хорошим чувством юмора. И, конечно, выражаю соболезнование семьи и коллегам", - сказал Соловьев в беседе с РИА Новости. Он добавил, что в профессиональной карьере Сванидзе поднялся от редактора до председателя ВГТРК. Тогда, в 1991 году, Соловьев и Сванидзе оба оказались в небольшой команде, которая создавала РТР – новое телевидение России. По словам главы СЖР, РТР спустя время сформировался в один их крупнейших в мире телерадиохолдингов ВГТРК. Кроме того, Соловьев рассказал, что Николай Сванидзе ранее возглавлял отдел бэкграунда. "Тогда, сейчас это трудно себе представить, не было мобильных телефонов, не было интернета, и каждый корреспондент перед поездкой в командировку сначала шел под лестницу в отдел бэкграунда, где сидел Николай Карлович и три его помощницы. И они готовили большую папку информации обо всех событиях, которые журналисту предстоит освещать", - сказал Соловьев. Соловьев подчеркнул, что из "небольшого кабинета под лестницей" Сванидзе достаточно быстро дорос до председателя ВГТРК. "Но многие помнят программу "Зеркало", исторические хроники, многие ток-шоу, в которых он принимал участие. Он создал много документальных фильмов для телеканала "Россия". Кстати, я тоже в этом принимал участие, так как пять лет возглавлял службу документальных фильмов телеканала", - сказал Соловьев. Соловьев также рассказал, что вместе со Сванидзе были в составе совета по правам человека. Также Николай Сванидзе был членом Бюро Союза журналистов Москвы. -0-

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общество, россия, москва, николай сванидзе, владимир соловьев (телеведущий), ева меркачева, вгтрк, ртр, союз журналистов россии