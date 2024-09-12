https://ria.ru/20240912/svanidze-1972263287.html
Соловьев отметил вклад Сванидзе в развитие журналистики
Соловьев отметил вклад Сванидзе в развитие журналистики - РИА Новости, 12.09.2024
Соловьев отметил вклад Сванидзе в развитие журналистики
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в соболезнованиях семье и коллегам журналиста Николая Сванидзе отметил его вклад в развитие журналистики и то,... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T12:29
2024-09-12T12:29
2024-09-12T12:29
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москва
николай сванидзе
владимир соловьев (телеведущий)
ева меркачева
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в соболезнованиях семье и коллегам журналиста Николая Сванидзе отметил его вклад в развитие журналистики и то, что он всегда твердо находился в определенном либеральном лагере и был интеллигентным, невероятно образованным и с хорошим чувством юмора человеком. Ранее член СПЧ Ева Меркачева сообщила РИА Новости, что Сванидзе скончался в Москве. "Можно сказать, что Николай Сванидзе внес значительный вклад в развитие российского телевидения, российской журналистики... Я думаю, что, несмотря на то, что многие его взгляды я не разделяю, он всегда твердо находился в определенном либеральном лагере. Мы его все запомним как человека интеллигентного, невероятно образованного и с хорошим чувством юмора. И, конечно, выражаю соболезнование семьи и коллегам", - сказал Соловьев в беседе с РИА Новости. Он добавил, что в профессиональной карьере Сванидзе поднялся от редактора до председателя ВГТРК. Тогда, в 1991 году, Соловьев и Сванидзе оба оказались в небольшой команде, которая создавала РТР – новое телевидение России. По словам главы СЖР, РТР спустя время сформировался в один их крупнейших в мире телерадиохолдингов ВГТРК. Кроме того, Соловьев рассказал, что Николай Сванидзе ранее возглавлял отдел бэкграунда. "Тогда, сейчас это трудно себе представить, не было мобильных телефонов, не было интернета, и каждый корреспондент перед поездкой в командировку сначала шел под лестницу в отдел бэкграунда, где сидел Николай Карлович и три его помощницы. И они готовили большую папку информации обо всех событиях, которые журналисту предстоит освещать", - сказал Соловьев. Соловьев подчеркнул, что из "небольшого кабинета под лестницей" Сванидзе достаточно быстро дорос до председателя ВГТРК. "Но многие помнят программу "Зеркало", исторические хроники, многие ток-шоу, в которых он принимал участие. Он создал много документальных фильмов для телеканала "Россия". Кстати, я тоже в этом принимал участие, так как пять лет возглавлял службу документальных фильмов телеканала", - сказал Соловьев. Соловьев также рассказал, что вместе со Сванидзе были в составе совета по правам человека. Также Николай Сванидзе был членом Бюро Союза журналистов Москвы. -0-
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общество, россия, москва, николай сванидзе, владимир соловьев (телеведущий), ева меркачева, вгтрк, ртр, союз журналистов россии
Общество, Россия, Москва, Николай Сванидзе, Владимир Соловьев (телеведущий), Ева Меркачева, ВГТРК, РТР, Союз журналистов России
Соловьев отметил вклад Сванидзе в развитие журналистики
Соловьев: Сванидзе внес значительный вклад в развитие российской журналистики
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в соболезнованиях семье и коллегам журналиста Николая Сванидзе отметил его вклад в развитие журналистики и то, что он всегда твердо находился в определенном либеральном лагере и был интеллигентным, невероятно образованным и с хорошим чувством юмора человеком.
Ранее член СПЧ Ева Меркачева
сообщила РИА Новости, что Сванидзе скончался в Москве.
"Можно сказать, что Николай Сванидзе внес значительный вклад в развитие российского телевидения, российской журналистики... Я думаю, что, несмотря на то, что многие его взгляды я не разделяю, он всегда твердо находился в определенном либеральном лагере. Мы его все запомним как человека интеллигентного, невероятно образованного и с хорошим чувством юмора. И, конечно, выражаю соболезнование семьи и коллегам", - сказал Соловьев в беседе с РИА Новости.
Он добавил, что в профессиональной карьере Сванидзе поднялся от редактора до председателя ВГТРК
. Тогда, в 1991 году, Соловьев и Сванидзе оба оказались в небольшой команде, которая создавала РТР
– новое телевидение России
. По словам главы СЖР
, РТР спустя время сформировался в один их крупнейших в мире телерадиохолдингов ВГТРК.
Кроме того, Соловьев рассказал, что Николай Сванидзе ранее возглавлял отдел бэкграунда. "Тогда, сейчас это трудно себе представить, не было мобильных телефонов, не было интернета, и каждый корреспондент перед поездкой в командировку сначала шел под лестницу в отдел бэкграунда, где сидел Николай Карлович и три его помощницы. И они готовили большую папку информации обо всех событиях, которые журналисту предстоит освещать", - сказал Соловьев.
Соловьев подчеркнул, что из "небольшого кабинета под лестницей" Сванидзе достаточно быстро дорос до председателя ВГТРК.
"Но многие помнят программу "Зеркало", исторические хроники, многие ток-шоу, в которых он принимал участие. Он создал много документальных фильмов для телеканала "Россия". Кстати, я тоже в этом принимал участие, так как пять лет возглавлял службу документальных фильмов телеканала", - сказал Соловьев.
Соловьев также рассказал, что вместе со Сванидзе были в составе совета по правам человека. Также Николай Сванидзе был членом Бюро Союза журналистов Москвы
. -0-