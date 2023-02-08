https://ria.ru/20230208/svanidze-1850530905.html
Сванидзе вывели из искусственной комы
Сванидзе вывели из искусственной комы - РИА Новости, 08.02.2023
Сванидзе вывели из искусственной комы
Госпитализированного ранее журналиста, бывшего члена Совета по правам человека при президенте РФ Николая Сванидзе вывели из искусственной комы, сообщил РИА... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T13:10
2023-02-08T13:10
2023-02-08T13:10
николай сванидзе
москва
россия
игорь каляпин
павел гусев
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Госпитализированного ранее журналиста, бывшего члена Совета по правам человека при президенте РФ Николая Сванидзе вывели из искусственной комы, сообщил РИА Новости экс-член СПЧ Игорь Каляпин.О госпитализации 67-летнего Сванидзе с отеком легких стало известно 6 февраля. Ранее председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев сообщил агентству, что состояние правозащитника тяжелое."Я знаю, что его вывели из искусственной комы", - рассказал Каляпин. По его словам, Сванидзе находится в одной из инфекционных больниц Москвы.
https://ria.ru/20221224/svanidze-1841059692.html
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николай сванидзе, москва, россия, игорь каляпин, павел гусев
Николай Сванидзе, Москва, Россия, Игорь Каляпин, Павел Гусев
Сванидзе вывели из искусственной комы
Экс-член СПЧ Каляпин: госпитализированного Сванидзе вывели из искусственной комы