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Сванидзе вывели из искусственной комы - РИА Новости, 08.02.2023
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Сванидзе вывели из искусственной комы
Сванидзе вывели из искусственной комы - РИА Новости, 08.02.2023
Сванидзе вывели из искусственной комы
Госпитализированного ранее журналиста, бывшего члена Совета по правам человека при президенте РФ Николая Сванидзе вывели из искусственной комы, сообщил РИА... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T13:10
2023-02-08T13:10
николай сванидзе
москва
россия
игорь каляпин
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Госпитализированного ранее журналиста, бывшего члена Совета по правам человека при президенте РФ Николая Сванидзе вывели из искусственной комы, сообщил РИА Новости экс-член СПЧ Игорь Каляпин.О госпитализации 67-летнего Сванидзе с отеком легких стало известно 6 февраля. Ранее председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев сообщил агентству, что состояние правозащитника тяжелое."Я знаю, что его вывели из искусственной комы", - рассказал Каляпин. По его словам, Сванидзе находится в одной из инфекционных больниц Москвы.
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николай сванидзе, москва, россия, игорь каляпин, павел гусев
Николай Сванидзе, Москва, Россия, Игорь Каляпин, Павел Гусев
13:10 08.02.2023
 
Сванидзе вывели из искусственной комы

Экс-член СПЧ Каляпин: госпитализированного Сванидзе вывели из искусственной комы

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкНиколай Сванидзе
Николай Сванидзе - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Николай Сванидзе. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Госпитализированного ранее журналиста, бывшего члена Совета по правам человека при президенте РФ Николая Сванидзе вывели из искусственной комы, сообщил РИА Новости экс-член СПЧ Игорь Каляпин.
О госпитализации 67-летнего Сванидзе с отеком легких стало известно 6 февраля. Ранее председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев сообщил агентству, что состояние правозащитника тяжелое.
"Я знаю, что его вывели из искусственной комы", - рассказал Каляпин. По его словам, Сванидзе находится в одной из инфекционных больниц Москвы.
Николай Сванидзе - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
24 декабря 2022, 12:39
Сванидзе прокомментировал сообщения об увольнении из РГГУ
 
Николай СванидзеМоскваРоссияИгорь КаляпинПавел Гусев
 
 
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