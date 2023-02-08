https://ria.ru/20230208/svanidze-1850530905.html

Сванидзе вывели из искусственной комы

Сванидзе вывели из искусственной комы - РИА Новости, 08.02.2023

Сванидзе вывели из искусственной комы

Госпитализированного ранее журналиста, бывшего члена Совета по правам человека при президенте РФ Николая Сванидзе вывели из искусственной комы, сообщил РИА... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T13:10

2023-02-08T13:10

2023-02-08T13:10

николай сванидзе

москва

россия

игорь каляпин

павел гусев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732171079_0:102:2047:1253_1920x0_80_0_0_56e5413ebb5b07cd5ee205cb2570d007.jpg

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Госпитализированного ранее журналиста, бывшего члена Совета по правам человека при президенте РФ Николая Сванидзе вывели из искусственной комы, сообщил РИА Новости экс-член СПЧ Игорь Каляпин.О госпитализации 67-летнего Сванидзе с отеком легких стало известно 6 февраля. Ранее председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев сообщил агентству, что состояние правозащитника тяжелое."Я знаю, что его вывели из искусственной комы", - рассказал Каляпин. По его словам, Сванидзе находится в одной из инфекционных больниц Москвы.

https://ria.ru/20221224/svanidze-1841059692.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

николай сванидзе, москва, россия, игорь каляпин, павел гусев