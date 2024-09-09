https://ria.ru/20240909/seredyuk-1971111990.html

Биография Ильи Середюка

Биография Ильи Середюка - РИА Новости, 09.09.2024

Биография Ильи Середюка

Илья Владимирович Середюк родился 16 ноября 1975 года в городе Кемерово. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T02:32

2024-09-09T02:32

2024-09-09T02:32

справки

кемерово

илья середюк

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Илья Владимирович Середюк родился 16 ноября 1975 года в городе Кемерово.В 1997 году с отличием окончил Кузбасский государственный технический университет по специальности "экономика и управление на предприятии", квалификация – инженер-экономист.С 1997 по 1999 год – консультант управления промышленности, транспорта и связи, советник первого заместителя губернатора по экономике промышленности в администрации Кемеровской области.С 1999 по 2000 год Илья Середюк занимал должность внешнего управляющего в ОАО "Топкинский цемент".С 2000 по 2003 год был директором по финансам и экономике в Кемеровском открытом акционерном обществе "ОРТОН".С 2003 по 2010 год являлся начальником управления промышленности и потребительского рынка, заместителем главы города, начальником управления городского развития в администрации города Кемерово.С 2010 по 2011 год – первый заместитель главы Кемеровского муниципального района.С 2011 по 2015 год занимал должность главы Кемеровского муниципального района.С 2015 по 2016 год — заместитель губернатора Кемеровской области по агропромышленному комплексу, природным ресурсам и экологии. В апреле 2016 года решением городского Совета народных депутатов был назначен исполняющим обязанности главы города Кемерово.18 сентября 2016 года был избран главой города Кемерово, получив поддержку 78,57% избирателей. В сентябре 2021 года депутаты Кемеровского городского совета переизбрали Илью Середюка на посту мэра Кемерово.23 сентября 2022 года Илья Середюк был назначен на должность первого заместителя губернатора – председателя правительства Кемеровской области – Кузбасса.15 мая 2024 года Илья Середюк был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области - Кузбасса.17 июня 2024 года Илья Середюк был выдвинут кандидатом от партии "Единая Россия" на выборах главы Кузбасса. Член совета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ "Сибирское соглашение". Отмечен благодарностью президента РФ (2022). Награжден золотым нагрудным Знаком "Кузбасс" (2022). Илья Середюк женат, в семье трое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

кемерово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, кемерово, илья середюк