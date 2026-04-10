Врачи в Кузбассе запустили сердце пациентки через 71 минуту после остановки

КЕМЕРОВО, 10 апр – РИА Новости. Кузбасские врачи запустили сердце пациентки через 71 минуту после остановки кровообращения, сообщил губернатор Кемеровской области Илья Середюк в канале на платформе Кузбасские врачи запустили сердце пациентки через 71 минуту после остановки кровообращения, сообщил губернатор Кемеровской области Илья Середюк в канале на платформе Max

Как рассказал Середюк , 43-летняя женщина поступила в кардиодиспансер с острым инфарктом и кардиогенным шоком.

"В приемном отделении сердце остановилось. Началась клиническая смерть. Обычно реанимация длится 30 минут, потом шансов нет. Но наши врачи продолжили бороться. Параллельно с массажем сердца и ИВЛ они провели коронарографию, нашли закупоренную артерию и поставили стент. Через 71 минуту кровоснабжение восстановили и запустили сердце", - написал губернатор.

Он отметил, что сейчас женщина идет на поправку и готовится к выписке.