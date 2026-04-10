Врачи в Кузбассе запустили сердце пациентки через 71 минуту после остановки - РИА Новости, 10.04.2026
06:35 10.04.2026 (обновлено: 10:31 10.04.2026)
Врачи в Кузбассе запустили сердце пациентки через 71 минуту после остановки

© Фото : Илья Середюк Губернатор Кузбасса/MAX
Команда врачей, запустившая сердце пациентки через 71 минуту после остановки кровообращения
КЕМЕРОВО, 10 апр – РИА Новости. Кузбасские врачи запустили сердце пациентки через 71 минуту после остановки кровообращения, сообщил губернатор Кемеровской области Илья Середюк в канале на платформе Max.
Как рассказал Середюк, 43-летняя женщина поступила в кардиодиспансер с острым инфарктом и кардиогенным шоком.
"В приемном отделении сердце остановилось. Началась клиническая смерть. Обычно реанимация длится 30 минут, потом шансов нет. Но наши врачи продолжили бороться. Параллельно с массажем сердца и ИВЛ они провели коронарографию, нашли закупоренную артерию и поставили стент. Через 71 минуту кровоснабжение восстановили и запустили сердце", - написал губернатор.
Он отметил, что сейчас женщина идет на поправку и готовится к выписке.
"Операция уникальная – специалистам удалось избежать повреждений головного мозга, что при длительной остановке крови случается крайне редко. Эта победа наших врачей еще раз доказывает: в кузбасском медицинском сообществе преобладают специалисты высочайшего класса. Мы помогаем им приобретением современного оборудования, внедрением современных методик диагностики и лечения. А результатом становятся выдающиеся успехи в лечении самых сложных пациентов", - подытожил глава региона.
