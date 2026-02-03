В работе интерната в Прокопьевске, где умерли люди, выявили нарушения

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Нарушения санитарного законодательства выявлены в работе интерната в Прокопьевске, где умерли постояльцы, сообщила пресс-служба судов Кемеровской области.
"Судом установлено, что 26 января 2026 года в ходе эпидемиологического расследования, проведённого территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области - Кузбассу в городе Киселёвске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе, в корпусе №1 учреждения в душевой для получателей социальных услуг выявлены нарушения санитарного законодательства", - говорится в сообщении Telegram-канала объединенного пресс-центра судов региона.
Двадцать девятого января в министерстве труда и соцзащиты Кузбасса сообщили, что в январе умерли девять человек из психоневрологического интерната в Прокопьевске, где было массовое заражение гриппом группы А и пневмонией. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По данным на 30 января, в больницах находится 51 пациент из интерната, из них четверо - в тяжелом состоянии. Губернатор Кузбасса Илья Середюк поручил отстранить от работы директора интерната Елену Морозову на время следствия. В учреждении введен карантин, там не принимают новых постояльцев.