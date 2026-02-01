https://ria.ru/20260201/kuzbass-2071580477.html
В интернате в Кузбассе ни разу не было инвентаризации, заявила сотрудница
2026-02-01T19:08:00+03:00
В интернате в Кузбассе ни разу не было инвентаризации, заявила сотрудница
РИА Новости: на складе интерната в Прокопьевске ни разу не было инвентаризации
ПРОКОПЬЕВСК (Кемеровская обл.), 1 фев - РИА Новости. На складе интерната Прокопьевска в Кемеровской области, где ранее скончались девять человек, ни разу не проводились инвентаризации и проверки, рассказала РИА Новости сотрудница учреждения, которая работает там санитаркой.
"Я изначально пришла на должность кладовщика материального склада, где хранится одежда, обувь, памперсы, различные необходимые вещи для постояльцев. Когда я устроилась на работу, я стала замечать, что заведующая складом выносит со склада некоторые вещи, забирает их домой или кому-то раздает. Видела, как целую машину вещей увезли за территорию интерната. Я потребовала инвентаризацию склада, и выяснила, что за все время до этого там не проводили ни одной инвентаризации, ни одного учета, ни одной проверки", - рассказала собеседница агентства.
Сотрудница утверждает, что после этого на неё обрушился шквал жалоб со стороны сотрудников интерната. По её словам, это происходило под давлением руководства, а директор лично говорила ей про увольнение. Всего женщина дважды судилась с руководством интерната, каждый раз суд вставал на её сторону.
"Я сама сделала инвентаризацию и выяснила, что на складе большие излишки. Я пришла к директору и сказала, что хочу взять излишки и развезти по другим корпусам, но мне запретили это сделать", - добавила она.
Собеседница агентства подчеркнула, что при этом в других корпусах сотрудники жаловались на нехватку необходимых принадлежностей.
Двадцать девятого января в министерстве труда и соцзащиты Кузбасса сообщили, что в январе умерли девять человек из психоневрологического интерната в Прокопьевске
, где было массовое заражение гриппом группы А и пневмонией. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По данным на 30 января, в больницах находится 51 пациент из интерната, из них четверо - в тяжелом состоянии. Губернатор Кузбасса Илья Середюк
поручил отстранить от работы директора интерната Елену Морозову на время следствия. В учреждении введен карантин, там не принимают новых постояльцев.