В интернате в Кузбассе ни разу не было инвентаризации, заявила сотрудница

ПРОКОПЬЕВСК (Кемеровская обл.), 1 фев - РИА Новости. На складе интерната Прокопьевска в Кемеровской области, где ранее скончались девять человек, ни разу не проводились инвентаризации и проверки, рассказала РИА Новости сотрудница учреждения, которая работает там санитаркой.

"Я изначально пришла на должность кладовщика материального склада, где хранится одежда, обувь, памперсы, различные необходимые вещи для постояльцев. Когда я устроилась на работу, я стала замечать, что заведующая складом выносит со склада некоторые вещи, забирает их домой или кому-то раздает. Видела, как целую машину вещей увезли за территорию интерната. Я потребовала инвентаризацию склада, и выяснила, что за все время до этого там не проводили ни одной инвентаризации, ни одного учета, ни одной проверки", - рассказала собеседница агентства.

Сотрудница утверждает, что после этого на неё обрушился шквал жалоб со стороны сотрудников интерната. По её словам, это происходило под давлением руководства, а директор лично говорила ей про увольнение. Всего женщина дважды судилась с руководством интерната, каждый раз суд вставал на её сторону.

"Я сама сделала инвентаризацию и выяснила, что на складе большие излишки. Я пришла к директору и сказала, что хочу взять излишки и развезти по другим корпусам, но мне запретили это сделать", - добавила она.

Собеседница агентства подчеркнула, что при этом в других корпусах сотрудники жаловались на нехватку необходимых принадлежностей.