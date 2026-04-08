Глава Горловки рассказал об ухудшении ситуации в городе

КЕМЕРОВО, 8 апр - РИА Новости. Ситуация в Горловке за последние два дня ухудшилась, враг начал применять новые дроны с искусственным интеллектом, атаки на город увеличились, сообщил во время отчета губернатора Кемеровской области Ильи Середюка о работе в 2025 году перед депутатами глава Горловки Иван Приходько.

"За последние несколько суток ситуация резко ухудшилась. Враг начал применять новые дроны под названием "Марсианин", которые, к сожалению, имеют крейсерскую скорость до 300 километров в час, летят уже не по оператору по наводке, а управляет им искусственный интеллект. Его не видят РЭБы, к сожалению, и не реагирует на него дрон-детектор. Поэтому атаки участились", - заявил во время отчета губернатора Кузбасса перед областными депутатами Иван Приходько в формате дистанционной связи.

Глава Горловки уточнил, что во вторник в 10 часов вечера была совершена атака на одно из промышленных предприятий Горловки.