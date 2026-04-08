Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:07 08.04.2026 (обновлено: 08:22 08.04.2026)
Глава Горловки рассказал об ухудшении ситуации в городе

Приходько: cитуация в Горловке ухудшилась, ВСУ начали применять новые дроны с ИИ

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КЕМЕРОВО, 8 апр - РИА Новости. Ситуация в Горловке за последние два дня ухудшилась, враг начал применять новые дроны с искусственным интеллектом, атаки на город увеличились, сообщил во время отчета губернатора Кемеровской области Ильи Середюка о работе в 2025 году перед депутатами глава Горловки Иван Приходько.
Город Прокопьевск Кемеровской области и Горловка, находящаяся в составе Донецкой народной республики, являются побратимами. Кузбасс оказывает всестороннюю поддержку и помощь Горловке.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
"И шесть гранат напоследок…" Как русский морпех выжил в полном окружении
08:00
"За последние несколько суток ситуация резко ухудшилась. Враг начал применять новые дроны под названием "Марсианин", которые, к сожалению, имеют крейсерскую скорость до 300 километров в час, летят уже не по оператору по наводке, а управляет им искусственный интеллект. Его не видят РЭБы, к сожалению, и не реагирует на него дрон-детектор. Поэтому атаки участились", - заявил во время отчета губернатора Кузбасса перед областными депутатами Иван Приходько в формате дистанционной связи.
Глава Горловки уточнил, что во вторник в 10 часов вечера была совершена атака на одно из промышленных предприятий Горловки.
"Пострадала полностью третья больница, сейчас стоит без стекол… Весь прилегающий квадрат полностью без окон, засыпаны проездные дороги, в том числе проездная дорога центральной горловской дивизии. Четверо раненых за эти сутки прошедшие сутки", - сказал Приходько.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
Бойцы "Севера" уничтожили около 100 дронов "Баба-Яга" ВСУ за неделю
07:32
 
ГорловкаКемеровская областьПрокопьевскИван ПриходькоИлья Середюк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала