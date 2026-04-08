Глава Горловки рассказал об ухудшении ситуации в городе

КЕМЕРОВО, 8 апр - РИА Новости. Ситуация в Горловке за последние два дня ухудшилась, враг начал применять новые дроны с искусственным интеллектом, атаки на город увеличились, сообщил во время отчета губернатора Кемеровской области Ильи Середюка о работе в 2025 году перед депутатами глава Горловки Иван Приходько.
Город Прокопьевск Кемеровской области и Горловка, находящаяся в составе Донецкой народной республики, являются побратимами. Кузбасс оказывает всестороннюю поддержку и помощь Горловке.
"За последние несколько суток ситуация резко ухудшилась. Враг начал применять новые дроны под названием "Марсианин", которые, к сожалению, имеют крейсерскую скорость до 300 километров в час, летят уже не по оператору по наводке, а управляет им искусственный интеллект. Его не видят РЭБы, к сожалению, и не реагирует на него дрон-детектор. Поэтому атаки участились", - заявил во время отчета губернатора Кузбасса перед областными депутатами Иван Приходько в формате дистанционной связи.
Глава Горловки уточнил, что во вторник в 10 часов вечера была совершена атака на одно из промышленных предприятий Горловки.
"Пострадала полностью третья больница, сейчас стоит без стекол… Весь прилегающий квадрат полностью без окон, засыпаны проездные дороги, в том числе проездная дорога центральной горловской дивизии. Четверо раненых за эти сутки прошедшие сутки", - сказал Приходько.