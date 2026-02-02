https://ria.ru/20260202/seredjuk-2071641510.html
Глава Кузбасса пообещал наказать виновных в трагедиях в интернате и роддоме
Глава Кузбасса пообещал наказать виновных в трагедиях в интернате и роддоме - РИА Новости, 02.02.2026
Глава Кузбасса пообещал наказать виновных в трагедиях в интернате и роддоме
Виновные в трагических событиях, которые произошли в Кузбассе в январе, понесут заслуженное наказание, сообщил губернатор региона Илья Середюк. РИА Новости, 02.02.2026
