Глава Кузбасса пообещал наказать виновных в трагедиях в интернате и роддоме - РИА Новости, 02.02.2026
10:13 02.02.2026 (обновлено: 10:20 02.02.2026)
Глава Кузбасса пообещал наказать виновных в трагедиях в интернате и роддоме
Виновные в трагических событиях, которые произошли в Кузбассе в январе, понесут заслуженное наказание, сообщил губернатор региона Илья Середюк. РИА Новости, 02.02.2026
происшествия, прокопьевск, новокузнецк, илья середюк, смерть постояльцев интерната в прокопьевске, смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
Происшествия, Прокопьевск, Новокузнецк, Илья Середюк, Смерть постояльцев интерната в Прокопьевске, Смерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке
Глава Кузбасса пообещал наказать виновных в трагедиях в интернате и роддоме

Середюк: виновные в трагедиях в интернате и роддоме в Кузбассе понесут наказание

© Фото : Илья Середюк/TelegramИлья Середюк
Илья Середюк - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Фото : Илья Середюк/Telegram
Илья Середюк. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Виновные в трагических событиях, которые произошли в Кузбассе в январе, понесут заслуженное наказание, сообщил губернатор региона Илья Середюк.
"Трагические события, которые за последний месяц произошли в нашем регионе, показали, что социальная сфера и система здравоохранения нуждаются в самой критической оценке и оперативных решениях. Результаты проверок покажут, какие были допущены ошибки, а виновные понесут заслуженное наказание", - заявил Середюк в своем Telegram-канале.
Ранее в министерстве труда и соцзащиты Кузбасса сообщили, что в январе умерли девять человек из психоневрологического интерната в Прокопьевске, где произошло массовое заражение гриппом группы А и пневмонией.
Кроме того, в январе в роддоме №1 Новокузнецка умерли девять новорожденных. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией.
ПроисшествияПрокопьевскНовокузнецкИлья СередюкСмерть постояльцев интерната в ПрокопьевскеСмерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке
 
 
