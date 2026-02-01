Рейтинг@Mail.ru
Постояльцы интерната в Кузбассе начали болеть в ноябре, заявила сотрудница - РИА Новости, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:39 01.02.2026
https://ria.ru/20260201/prokopevsk-2071550961.html
Постояльцы интерната в Кузбассе начали болеть в ноябре, заявила сотрудница
Постояльцы интерната в Кузбассе начали болеть в ноябре, заявила сотрудница - РИА Новости, 01.02.2026
Постояльцы интерната в Кузбассе начали болеть в ноябре, заявила сотрудница
Постояльцы интерната Прокопьевска в Кемеровской области, где в январе умерли девять человек, начали болеть еще в конце ноября, рассказала РИА Новости сотрудница РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T14:39:00+03:00
2026-02-01T14:39:00+03:00
прокопьевск
кемеровская область
смерть постояльцев интерната в прокопьевске
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071006175_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cdd102c275add4d8f505c00f6f8abc04.jpg
https://ria.ru/20260130/internat-2071127591.html
https://ria.ru/20260130/internat-2071259522.html
прокопьевск
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071006175_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0ece2e70173bfef14b16d030af654540.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
прокопьевск, кемеровская область, смерть постояльцев интерната в прокопьевске, происшествия
Прокопьевск, Кемеровская область, Смерть постояльцев интерната в Прокопьевске, Происшествия
Постояльцы интерната в Кузбассе начали болеть в ноябре, заявила сотрудница

РИА Новости: постояльцы интерната в Прокопьевске начали болеть еще в ноябре

© РИА Новости / Виль Равилов | Перейти в медиабанкДом-интернат в Прокопьевске Кемеровской области
Дом-интернат в Прокопьевске Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости / Виль Равилов
Перейти в медиабанк
Дом-интернат в Прокопьевске Кемеровской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПРОКОПЬЕВСК (Кемеровская обл.), 1 фев - РИА Новости. Постояльцы интерната Прокопьевска в Кемеровской области, где в январе умерли девять человек, начали болеть еще в конце ноября, рассказала РИА Новости сотрудница учреждения, которая работает там санитаркой.
"Это всё началось в конце ноября, после числа 20-ого. Тогда на моем посту трое постояльцев болели пневмонией, один мужчина и две женщины. Их отвозили на рентген, поставили точный диагноз "пневмония", - рассказала собеседница агентства.
Вход на территорию дома-интерната для граждан, имеющих психические расстройства, в Прокопьевске Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Интернат в Прокопьевске, где умерли люди, активно закупал продукты питания
30 января, 05:50
По ее словам, за все время протекания болезни она ни разу не видела, чтобы постояльцам было назначено лечение и оказывался необходимый уход.
"Я не видела, чтобы их лечили, давали таблетки, ставили уколы. Они постоянно ходили с температурой, мужчина задыхался от кашля. Я неоднократно подходила к медперсоналу, просила отвезти их в больницу", - добавила сотрудница.
Двадцать девятого января в министерстве труда и соцзащиты Кузбасса сообщили, что в январе умерли девять человек из психоневрологического интерната в Прокопьевске, где было массовое заражение гриппом группы А и пневмонией. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По данным на 30 января, в больницах находится 51 пациент из интерната, из них четверо - в тяжелом состоянии. Губернатор Кузбасса Илья Середюк поручил временно отстранить от работы директора интерната Елену Морозову на время следствия. В учреждении введен карантин, там не принимают новых постояльцев.
Дом-интернат в Прокопьевске Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Источник рассказал, кто мог занести инфекцию в интернат в Прокопьевске
30 января, 14:59
 
ПрокопьевскКемеровская областьСмерть постояльцев интерната в ПрокопьевскеПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала