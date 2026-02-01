Постояльцы интерната в Кузбассе начали болеть в ноябре, заявила сотрудница

ПРОКОПЬЕВСК (Кемеровская обл.), 1 фев - РИА Новости. Постояльцы интерната Прокопьевска в Кемеровской области, где в январе умерли девять человек, начали болеть еще в конце ноября, рассказала РИА Новости сотрудница учреждения, которая работает там санитаркой.

"Это всё началось в конце ноября, после числа 20-ого. Тогда на моем посту трое постояльцев болели пневмонией, один мужчина и две женщины. Их отвозили на рентген, поставили точный диагноз "пневмония", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, за все время протекания болезни она ни разу не видела, чтобы постояльцам было назначено лечение и оказывался необходимый уход.

"Я не видела, чтобы их лечили, давали таблетки, ставили уколы. Они постоянно ходили с температурой, мужчина задыхался от кашля. Я неоднократно подходила к медперсоналу, просила отвезти их в больницу", - добавила сотрудница.