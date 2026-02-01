https://ria.ru/20260201/prokopevsk-2071550961.html
Постояльцы интерната в Кузбассе начали болеть в ноябре, заявила сотрудница
Постояльцы интерната Прокопьевска в Кемеровской области, где в январе умерли девять человек, начали болеть еще в конце ноября, рассказала РИА Новости сотрудница РИА Новости, 01.02.2026
ПРОКОПЬЕВСК (Кемеровская обл.), 1 фев - РИА Новости. Постояльцы интерната Прокопьевска в Кемеровской области, где в январе умерли девять человек, начали болеть еще в конце ноября, рассказала РИА Новости сотрудница учреждения, которая работает там санитаркой.
"Это всё началось в конце ноября, после числа 20-ого. Тогда на моем посту трое постояльцев болели пневмонией, один мужчина и две женщины. Их отвозили на рентген, поставили точный диагноз "пневмония", - рассказала собеседница агентства.
По ее словам, за все время протекания болезни она ни разу не видела, чтобы постояльцам было назначено лечение и оказывался необходимый уход.
"Я не видела, чтобы их лечили, давали таблетки, ставили уколы. Они постоянно ходили с температурой, мужчина задыхался от кашля. Я неоднократно подходила к медперсоналу, просила отвезти их в больницу", - добавила сотрудница.
Двадцать девятого января в министерстве труда и соцзащиты Кузбасса сообщили, что в январе умерли девять человек из психоневрологического интерната в Прокопьевске
, где было массовое заражение гриппом группы А и пневмонией. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По данным на 30 января, в больницах находится 51 пациент из интерната, из них четверо - в тяжелом состоянии. Губернатор Кузбасса Илья Середюк
поручил временно отстранить от работы директора интерната Елену Морозову на время следствия. В учреждении введен карантин, там не принимают новых постояльцев.