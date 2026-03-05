В психоневрологическом интернате в Прокопьевске сняли карантин

КЕМЕРОВО, 5 мар – РИА Новости. Карантин, действовавший до среды в психоневрологическом интернате города Прокопьевска Кемеровской области, где был случай массового заражения гриппом группы А и пневмонией, снят, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре региона.