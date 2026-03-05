Рейтинг@Mail.ru
В психоневрологическом интернате в Прокопьевске сняли карантин
06:22 05.03.2026
В психоневрологическом интернате в Прокопьевске сняли карантин
В психоневрологическом интернате в Прокопьевске сняли карантин - РИА Новости, 05.03.2026
В психоневрологическом интернате в Прокопьевске сняли карантин
Карантин, действовавший до среды в психоневрологическом интернате города Прокопьевска Кемеровской области, где был случай массового заражения гриппом группы А и РИА Новости, 05.03.2026
В психоневрологическом интернате в Прокопьевске сняли карантин

Карантин в интернате Прокопьевска, где было массовое заражение гриппом, снят

© РИА Новости / Виль Равилов
Дом-интернат в Прокопьевске Кемеровской области
Дом-интернат в Прокопьевске Кемеровской области
© РИА Новости / Виль Равилов
Перейти в медиабанк
Дом-интернат в Прокопьевске Кемеровской области. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 5 мар – РИА Новости. Карантин, действовавший до среды в психоневрологическом интернате города Прокопьевска Кемеровской области, где был случай массового заражения гриппом группы А и пневмонией, снят, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре региона.
"Карантин снят", – сообщила собеседница агентства.
В конце января министерство труда и соцзащиты Кузбасса сообщало, что в январе умерли девять человек из психоневрологического интерната в Прокопьевске, где было массовое заражение гриппом группы А и пневмонией. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По данным на 30 января, в больницах находился 51 пациент из интерната, из них четверо - в тяжелом состоянии. По данным на 25 февраля, все пациенты выписаны из больницы.
Губернатор Кузбасса Илья Середюк поручил отстранить от работы директора интерната Елену Морозову на время следствия. В учреждении введен карантин, там не принимают новых постояльцев.
Здоровье - Общество, Прокопьевск, Кемеровская область, Илья Середюк, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество
 
 
