Комиссия Роспотребнадзора посетит интернат в Прокопьевске, где умерли люди

ПРОКОПЬЕВСК (Кемеровская область), 2 фев - РИА Новости. Комиссия Роспотребнадзора из Москвы посетит в понедельник интернат Прокопьевска в Кемеровской области, где ранее умерли девять постояльцев, рассказала РИА Новости собеседница, знакомая с работой и пропускным режимом учреждения.