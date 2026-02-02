Рейтинг@Mail.ru
Комиссия Роспотребнадзора посетит интернат в Прокопьевске, где умерли люди - РИА Новости, 02.02.2026
06:33 02.02.2026
Комиссия Роспотребнадзора посетит интернат в Прокопьевске, где умерли люди
Комиссия Роспотребнадзора посетит интернат в Прокопьевске, где умерли люди - РИА Новости, 02.02.2026
Комиссия Роспотребнадзора посетит интернат в Прокопьевске, где умерли люди
Комиссия Роспотребнадзора из Москвы посетит в понедельник интернат Прокопьевска в Кемеровской области, где ранее умерли девять постояльцев, рассказала РИА... РИА Новости, 02.02.2026
Комиссия Роспотребнадзора посетит интернат в Прокопьевске, где умерли люди

РИА Новости: Роспотребнадзор проверит интернат в Прокопьевске, где умерли люди

ПРОКОПЬЕВСК (Кемеровская область), 2 фев - РИА Новости. Комиссия Роспотребнадзора из Москвы посетит в понедельник интернат Прокопьевска в Кемеровской области, где ранее умерли девять постояльцев, рассказала РИА Новости собеседница, знакомая с работой и пропускным режимом учреждения.
Двадцать девятого января в министерстве труда и соцзащиты Кузбасса сообщили, что в январе умерли девять человек из психоневрологического интерната в Прокопьевске, где было массовое заражение гриппом группы А и пневмонией. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.
Сотрудница интерната в Прокопьевске рассказала, что постояльцы работали там
Сотрудница интерната в Прокопьевске рассказала, что постояльцы работали там
Вчера, 22:06
"Комиссия Роспотребнадзора из Москвы должна приехать сегодня. Нас только об этом предупреждали", - рассказала собеседница агентства.
По данным на 30 января, в больницах находится 51 пациент из интерната, из них четверо - в тяжелом состоянии. Губернатор Кузбасса Илья Середюк поручил временно отстранить от работы директора интерната Елену Морозову на время следствия. В учреждении введен карантин, там не принимают новых постояльцев.
Въезд на территорию дома-интерната в Прокопьевске Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
На изоляции в интернате в Кузбассе, где умерли люди, находится 31 постоялец
30 января, 13:45
 
