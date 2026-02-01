Сотрудница интерната в Кузбассе рассказала, что повлияло на заболеваемость

"Антисанитария может заключаться в том, что к проживающим в корпус приходят посетители. Их пускают прям в палату, они там с ними сидят, общаются, гуляют и снова возвращаются. То есть, несмотря на то, что отделение у нас с лежачими, очень много посторонних людей с улицы. Свободное посещение", - рассказала собеседница агентства, говоря о режиме посещения интерната до введения карантина.