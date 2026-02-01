Рейтинг@Mail.ru
Сотрудница интерната в Кузбассе рассказала, что повлияло на заболеваемость - РИА Новости, 01.02.2026
20:03 01.02.2026
Сотрудница интерната в Кузбассе рассказала, что повлияло на заболеваемость
Сотрудница интерната в Кузбассе рассказала, что повлияло на заболеваемость - РИА Новости, 01.02.2026
Сотрудница интерната в Кузбассе рассказала, что повлияло на заболеваемость
Свободные посещения интерната Прокопьевска в Кемеровской области, где ранее умерли девять человек, усугубили ситуацию с заболеваемостью, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 01.02.2026
Новости
прокопьевск, кемеровская область, илья середюк, смерть постояльцев интерната в прокопьевске, происшествия
Прокопьевск, Кемеровская область, Илья Середюк, Смерть постояльцев интерната в Прокопьевске, Происшествия
Сотрудница интерната в Кузбассе рассказала, что повлияло на заболеваемость

РИА Новости: свободные посещения интерната в Кузбассе повлияли на заболеваемость

© РИА Новости / Виль Равилов
Дом-интернат в Прокопьевске Кемеровской области
Дом-интернат в Прокопьевске Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости / Виль Равилов
Перейти в медиабанк
Дом-интернат в Прокопьевске Кемеровской области. Архивное фото
ПРОКОПЬЕВСК (Кемеровская обл.), 1 фев - РИА Новости. Свободные посещения интерната Прокопьевска в Кемеровской области, где ранее умерли девять человек, усугубили ситуацию с заболеваемостью, рассказала РИА Новости сотрудница учреждения, которая работает там санитаркой.
"Антисанитария может заключаться в том, что к проживающим в корпус приходят посетители. Их пускают прям в палату, они там с ними сидят, общаются, гуляют и снова возвращаются. То есть, несмотря на то, что отделение у нас с лежачими, очень много посторонних людей с улицы. Свободное посещение", - рассказала собеседница агентства, говоря о режиме посещения интерната до введения карантина.
Двадцать девятого января в министерстве труда и соцзащиты Кузбасса сообщили, что в январе умерли девять человек из психоневрологического интерната в Прокопьевске, где было массовое заражение гриппом группы А и пневмонией. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По данным на 30 января, в больницах находится 51 пациент из интерната, из них четверо - в тяжелом состоянии. Губернатор Кузбасса Илья Середюк поручил временно отстранить от работы директора интерната Елену Морозову на время следствия. В учреждении введен карантин, там не принимают новых постояльцев.
Дом-интернат в Прокопьевске Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Постояльцы интерната в Кузбассе начали болеть в ноябре, заявила сотрудница
