https://ria.ru/20260201/prokopevsk-2071585406.html
Сотрудница интерната в Кузбассе рассказала, что повлияло на заболеваемость
Сотрудница интерната в Кузбассе рассказала, что повлияло на заболеваемость - РИА Новости, 01.02.2026
Сотрудница интерната в Кузбассе рассказала, что повлияло на заболеваемость
Свободные посещения интерната Прокопьевска в Кемеровской области, где ранее умерли девять человек, усугубили ситуацию с заболеваемостью, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T20:03:00+03:00
2026-02-01T20:03:00+03:00
2026-02-01T20:03:00+03:00
прокопьевск
кемеровская область
илья середюк
смерть постояльцев интерната в прокопьевске
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071018224_0:190:3161:1968_1920x0_80_0_0_46f1eacdadb86d972556fd4ee0dfb555.jpg
https://ria.ru/20260201/prokopevsk-2071550961.html
прокопьевск
кемеровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071018224_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_4baaebae506fb7a95e60e5096c1ed904.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
прокопьевск, кемеровская область, илья середюк, смерть постояльцев интерната в прокопьевске, происшествия
Прокопьевск, Кемеровская область, Илья Середюк, Смерть постояльцев интерната в Прокопьевске, Происшествия
Сотрудница интерната в Кузбассе рассказала, что повлияло на заболеваемость
РИА Новости: свободные посещения интерната в Кузбассе повлияли на заболеваемость
ПРОКОПЬЕВСК (Кемеровская обл.), 1 фев - РИА Новости. Свободные посещения интерната Прокопьевска в Кемеровской области, где ранее умерли девять человек, усугубили ситуацию с заболеваемостью, рассказала РИА Новости сотрудница учреждения, которая работает там санитаркой.
"Антисанитария может заключаться в том, что к проживающим в корпус приходят посетители. Их пускают прям в палату, они там с ними сидят, общаются, гуляют и снова возвращаются. То есть, несмотря на то, что отделение у нас с лежачими, очень много посторонних людей с улицы. Свободное посещение", - рассказала собеседница агентства, говоря о режиме посещения интерната до введения карантина.
Двадцать девятого января в министерстве труда и соцзащиты Кузбасса сообщили, что в январе умерли девять человек из психоневрологического интерната в Прокопьевске
, где было массовое заражение гриппом группы А и пневмонией. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По данным на 30 января, в больницах находится 51 пациент из интерната, из них четверо - в тяжелом состоянии. Губернатор Кузбасса Илья Середюк
поручил временно отстранить от работы директора интерната Елену Морозову на время следствия. В учреждении введен карантин, там не принимают новых постояльцев.