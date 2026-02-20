Двое постояльцев из интерната в Кузбассе остаются в больнице

КЕМЕРОВО, 20 фев – РИА Новости. Двое постояльцев из психоневрологического интерната Прокопьевска Кемеровской области все еще остаются в больнице после случая массового заражения гриппом группы А и пневмонией, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона.