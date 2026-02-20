Двое постояльцев из интерната в Кузбассе остаются в больнице

КЕМЕРОВО, 20 фев – РИА Новости. Двое постояльцев из психоневрологического интерната Прокопьевска Кемеровской области все еще остаются в больнице после случая массового заражения гриппом группы А и пневмонией, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона.
"Из первого потока постояльцев ПНИ (Прокопьевский неврологический интернат – ред.), заболевших гриппом, на лечении продолжают оставаться 2 пациента. Лечение получают в НГКИБ (Новокузнецкая городская клиническая инфекционная больница – ред.). Оба стабильные", – сообщили в минздраве.
Двадцать девятого января в министерстве труда и соцзащиты Кузбасса сообщили, что в январе умерли девять человек из психоневрологического интерната в Прокопьевске, где было массовое заражение гриппом группы А и пневмонией. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По данным на 30 января, в больницах находился 51 пациент из интерната, из них четверо - в тяжелом состоянии. Губернатор Кузбасса Илья Середюк поручил отстранить от работы директора интерната Елену Морозову на время следствия. В учреждении введен карантин, там не принимают новых постояльцев.