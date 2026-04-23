Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:37 23.04.2026 (обновлено: 11:47 23.04.2026)
На месте обрушения дороги в Кузбассе сделали технологический проезд

© Фото : ГКУ "Дирекция автодорог Кузбасса"Восстановление дороги в Новокузнецком районе Кузбасса
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дорожные службы, работающие на участке дороги в Новокузнецком районе, где произошла деформация полотна, сделали технологический проезд к наиболее сложным участкам.
  • Работы ведутся в круглосуточном режиме без остановки.
КЕМЕРОВО, 23 апр — РИА Новости. Дорожные службы, работающие на участке дороги в Новокузнецком районе, где произошла деформация полотна, сделали технологический проезд к наиболее сложным участкам, сообщает дирекция автодорог Кузбасса.
Госавтоинспекция в среду сообщила, что в Новокузнецком округе на 186-м километре произошло частичное обрушение дороги, движение там перекрыли. Как следует из фото и видео, распространенных в соцсетях, в асфальтном покрытии на данном участке дороги образовались множественные глубокие ямы и провалы. Губернатор Кузбасса Илья Середюк ввел региональный режим ЧС. Движение на данной дороге закрыто.
"Дорожные службы продолжают восстанавливать дорогу на участке трассы Бийск — Мартыново — Кузедеево — Новокузнецк. Работы ведутся в круглосуточном режиме без остановки. Специалистами уже выполнен технологический проезд для строительной техники к наиболее сложным участкам. Продолжается мониторинг осадки дорожного полотна. Сейчас необходимо обеспечить безопасный технологический проезд для движения легкового транспорта", — говорится в сообщении.
Новокузнецкий районБийскНовокузнецкИлья СередюкПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала