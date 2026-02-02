https://ria.ru/20260202/seredjuk-2071742405.html
Губернатор Кузбасса рассказал о состоянии подопечных интерната
Двадцать восемь подопечных интерната в Прокопьевске проходят лечение в больницах, пациентам будет обеспечен полноценный уход, сообщил губернатор Кемеровской... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T15:49:00+03:00
КЕМЕРОВО, 2 фев – РИА Новости. Двадцать восемь подопечных интерната в Прокопьевске проходят лечение в больницах, пациентам будет обеспечен полноценный уход, сообщил губернатор Кемеровской области Илья Середюк по итогам посещения больницы с руководителем Росздравнадзора Аллой Самойловой.
"Проверил, как организовано лечение подопечных психоневрологического интерната, которых перевели в Прокопьевскую городскую больницу. Вместе с руководителем Росздравнадзора Аллой Владимировной Самойловой
заслушали доклад главврача. Сейчас здесь лечится 21 подопечный интерната. Еще семеро переведены в новокузнецкую инфекционную больницу", – написал глава Кузбасса в своем канале на платформе
МАХ.
Он уточнил, что из интерната в больницу переданы все планы лечения, все необходимые препараты, в том числе специализированные, имеются в наличии.
"Для помощи и консультаций направляем сюда областных врачей узких специальностей. Поручил главврачу напрямую информировать меня о состоянии пациентов и обеспечить им полноценный уход", – написал губернатор.
Ранее в министерстве труда и соцзащиты Кузбасса сообщили, что в январе умерли девять человек из психоневрологического интерната в Прокопьевске
, где произошло массовое заражение гриппом группы А и пневмонией.
По данным на 30 января, в больницах находился 51 пациент из интерната, из них четверо - в тяжелом состоянии. Губернатор Кузбасса поручил временно отстранить от работы директора интерната Елену Морозову на время следствия. В учреждении введен карантин, там не принимают новых постояльцев.