Социальная сфера в Кузбассе требует оперативных решений, заявил губернатор
Социальная сфера в Кузбассе требует оперативных решений, заявил губернатор
Глава Кузбасса Илья Середюк заявил, что трагические события в регионе показали, что социальная сфера и система здравоохранения нуждаются в критической оценке и... РИА Новости, 02.02.2026
прокопьевск
новокузнецк
илья середюк
смерть постояльцев интерната в прокопьевске
Середюк: события в Кузбассе показали необходимость решений в социальной сфере