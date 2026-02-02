Рейтинг@Mail.ru
Социальная сфера в Кузбассе требует оперативных решений, заявил губернатор - РИА Новости, 02.02.2026
10:13 02.02.2026
Социальная сфера в Кузбассе требует оперативных решений, заявил губернатор
Социальная сфера в Кузбассе требует оперативных решений, заявил губернатор
Глава Кузбасса Илья Середюк заявил, что трагические события в регионе показали, что социальная сфера и система здравоохранения нуждаются в критической оценке и... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T10:13:00+03:00
2026-02-02T10:13:00+03:00
Социальная сфера в Кузбассе требует оперативных решений, заявил губернатор

Середюк: события в Кузбассе показали необходимость решений в социальной сфере

КЕМЕРОВО, 2 фев – РИВ Новости. Глава Кузбасса Илья Середюк заявил, что трагические события в регионе показали, что социальная сфера и система здравоохранения нуждаются в критической оценке и оперативных решениях.
"Трагические события, которые за последний месяц произошли в нашем регионе, показали, что социальная сфера и система здравоохранения нуждаются в самой критической оценке и оперативных решениях", - отметил Середюк в своем Telegram-канале.
Администратор сауны на Кузбассе, где погибли 5 человек, в суде - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Задержанная по делу о пожаре в сауне в Кузбассе не признала вину
08:03
Ранее в министерстве труда и соцзащиты Кузбасса сообщили, что в январе умерли девять человек из психоневрологического интерната в Прокопьевске, где произошло массовое заражение гриппом группы А и пневмонией.
Кроме того, в январе в роддоме №1 Новокузнецка умерли девять новорожденных. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией.
Ликвидация пожара в Прокопьевске - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Администратор сауны в Кузбассе заявила, что спасла девушку во время пожара
09:14
 
