02.02.2026
07:17 02.02.2026
Интернат в Прокопьевске по-прежнему закрыт из-за карантина
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Интернат в Прокопьевске по-прежнему закрыт из-за карантина

© РИА Новости / Виль Равилов | Территория дома-интерната в Прокопьевске Кемеровской области
Территория дома-интерната в Прокопьевске Кемеровской области
© РИА Новости / Виль Равилов
Перейти в медиабанк
Территория дома-интерната в Прокопьевске Кемеровской области. Архивное фото
ПРОКОПЬЕВСК (Кемеровская область), 2 фев - РИА Новости. Интернат Прокопьевска в Кемеровской области по-прежнему закрыт, но посетителям можно приносить передачки, передает корреспондент РИА Новости.
Двадцать девятого января в министерстве труда и соцзащиты Кузбасса сообщили, что в январе умерли девять человек из психоневрологического интерната в Прокопьевске, где было массовое заражение гриппом группы А и пневмонией. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.
06:33
Как передает корреспондент РИА Новости, интернат по-прежнему закрыт в связи с карантином, но люди могут приносить передачки для постояльцев. На территорию интерната никого не пускают.
Ранее собеседница, знакомая с работой и пропускным режимом учреждения, сообщила РИА Новости, что в понедельник интернат посетит комиссия Роспотребнадзора из Москвы.
По данным на 30 января, в больницах находится 51 пациент из интерната, из них четверо - в тяжелом состоянии. Губернатор Кузбасса Илья Середюк поручил временно отстранить от работы директора интерната Елену Морозову на время следствия. В учреждении введен карантин, там не принимают новых постояльцев.
30 января, 13:45
 
