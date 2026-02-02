Рейтинг@Mail.ru
В Кузбассе проанализируют работу системы оказания медпомощи - РИА Новости, 02.02.2026
10:05 02.02.2026 (обновлено: 10:36 02.02.2026)
В Кузбассе проанализируют работу системы оказания медпомощи
Глава Кемеровской области Илья Середюк поручил провести комплексный анализ того, как в регионе работает система оказания медицинской помощи. РИА Новости, 02.02.2026
кемеровская область, илья середюк, происшествия
Кемеровская область, Илья Середюк, Происшествия
Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 2 фев - РИА Новости. Глава Кемеровской области Илья Середюк поручил провести комплексный анализ того, как в регионе работает система оказания медицинской помощи.
«
"Наша задача - провести комплексный анализ того, как в регионе работает система оказания медицинской помощи, как работают учреждения, где заботятся о тех, кто в этом нуждается", - написал Середюк в своем Telegram-канале.
Глава региона отметил, что главным принципом работы в социальной сфере и здравоохранении должно быть заботливое и чуткое отношение к людям, которые обращаются за помощью. При этом важно также прислушиваться к медикам и соцработникам и поддерживать их, добавил Середюк.
Ранее в министерстве труда и соцзащиты Кузбасса сообщили, что в январе умерли девять человек из психоневрологического интерната в Прокопьевске, где произошло массовое заражение гриппом группы А и пневмонией. Кроме того, в январе в роддоме №1 Новокузнецка умерли девять новорожденных. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Правительство утвердило программу госгарантий бесплатной медпомощи
30 декабря 2025, 19:38
 
Кемеровская область Илья Середюк Происшествия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
