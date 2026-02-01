https://ria.ru/20260201/prokopevsk-2071592576.html
Сотрудница интерната в Прокопьевске рассказала, что постояльцы работали там
Сотрудница интерната в Прокопьевске рассказала, что постояльцы работали там - РИА Новости, 01.02.2026
Сотрудница интерната в Прокопьевске рассказала, что постояльцы работали там
Постояльцы интерната в Прокопьевске в Кемеровской области, где ранее скончались девять человек, сами выполняют обязанности санитаров из-за нехватки персонала,... РИА Новости, 01.02.2026
Сотрудница интерната в Прокопьевске рассказала, что постояльцы работали там
РИА Новости: постояльцев интерната в Прокопьевске привлекали к работе санитарами
ПРОКОПЬЕВСК (Кемеровская обл.), 1 фев - РИА Новости. Постояльцы интерната в Прокопьевске в Кемеровской области, где ранее скончались девять человек, сами выполняют обязанности санитаров из-за нехватки персонала, рассказала РИА Новости сотрудница учреждения, которая работает там санитаркой.
"На втором этаже четвертого корпуса находятся ходячие (постояльцы - ред.), которые сами ходят в столовую и передвигаются по территории. Их привлекают к работам, потому что санитаров не хватает", - рассказала собеседница агентства.
Она пояснила, что постояльцев поднимают в пять утра, чтобы они помогали младшему персоналу менять постельное белье, а также поднимать и переодевать лежачих людей. По её словам, проблема нехватки персонала в учреждении сохраняется уже давно.
Рассказывая об условиях содержания постояльцев, женщина поделилась, что в интернате сохраняется проблема с отоплением, по ночам сотрудники носят бушлаты, чтобы не мерзнуть, а постояльцы вынуждены спать в холодном здании. По её словам, некоторым ходячим постояльцам не разрешают даже ходить, привязывая их к кроватям.
Двадцать девятого января в министерстве труда и соцзащиты Кузбасса сообщили, что в январе умерли девять человек из психоневрологического интерната в Прокопьевске
, где было массовое заражение гриппом группы А и пневмонией. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По данным на 30 января, в больницах находится 51 пациент из интерната, из них четверо - в тяжелом состоянии. Губернатор Кузбасса Илья Середюк
поручил отстранить от работы директора интерната Елену Морозову на время следствия. В учреждении введен карантин, там не принимают новых постояльцев.