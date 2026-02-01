Сотрудница интерната в Прокопьевске рассказала, что постояльцы работали там

ПРОКОПЬЕВСК (Кемеровская обл.), 1 фев - РИА Новости. Постояльцы интерната в Прокопьевске в Кемеровской области, где ранее скончались девять человек, сами выполняют обязанности санитаров из-за нехватки персонала, рассказала РИА Новости сотрудница учреждения, которая работает там санитаркой.

"На втором этаже четвертого корпуса находятся ходячие (постояльцы - ред.), которые сами ходят в столовую и передвигаются по территории. Их привлекают к работам, потому что санитаров не хватает", - рассказала собеседница агентства.

Она пояснила, что постояльцев поднимают в пять утра, чтобы они помогали младшему персоналу менять постельное белье, а также поднимать и переодевать лежачих людей. По её словам, проблема нехватки персонала в учреждении сохраняется уже давно.

Рассказывая об условиях содержания постояльцев, женщина поделилась, что в интернате сохраняется проблема с отоплением, по ночам сотрудники носят бушлаты, чтобы не мерзнуть, а постояльцы вынуждены спать в холодном здании. По её словам, некоторым ходячим постояльцам не разрешают даже ходить, привязывая их к кроватям.