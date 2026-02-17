https://ria.ru/20260217/kuzbass-2074948400.html
В Кузбассе будут развивать парусный спорт для участников СВО
БЕЛОВО (Кемеровская область), 17 фев – РИА Новости. Парусный спорт для участников СВО будут развивать в Кузбассе, занятия планируется организовать на базе Беловского водохранилища, сообщила журналистам статс-секретарь, заместитель министра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева во время своего визита в регион.
По словам Цивилевой
, участники СВО активно вовлекаются в адаптивные виды спорта, такие как следж-хоккей, регби на колясках.
"Еще до СВО ребята с инвалидностью предлагали использовать наше Беловское водохранилище для парусного спорта. У нас уже прошла регата участников СВО (в Петербурге
- ред.), предлагаем здесь (в Кузбассе – ред.) также организовать такие соревнования. Мы сможем и предоставлять специализированные парусники, это будет интересное, яркое, зрелищное мероприятие", – сказала Цивилева перед открытием соревнований по регби на колясках для ветеранов СВО с тяжелыми ранениями.
Данную инициативу поддержал губернатор Кемеровской области Илья Середюк
.
"У нас для этого (для развития водных видов спорта- ред.) есть все. …Водохранилище у нас крупное, место для проживания есть. Мы готовы в текущем сезоне, в 2026 году, на Беловском водохранилище организовать и соответствующую и подготовку, и соревнования", – сказал глава региона.