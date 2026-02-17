В Кузбассе будут развивать парусный спорт для участников СВО

БЕЛОВО (Кемеровская область), 17 фев – РИА Новости. Парусный спорт для участников СВО будут развивать в Кузбассе, занятия планируется организовать на базе Беловского водохранилища, сообщила журналистам статс-секретарь, заместитель министра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева во время своего визита в регион.

"У нас для этого (для развития водных видов спорта- ред.) есть все. …Водохранилище у нас крупное, место для проживания есть. Мы готовы в текущем сезоне, в 2026 году, на Беловском водохранилище организовать и соответствующую и подготовку, и соревнования", – сказал глава региона.